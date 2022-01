¡Julio Preciado y Banda El Recodo juntos de nuevo! Tras más de dos décadas desde su separación, el cantante volverá a las filas de la banda que lo lanzó al estrellato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras cientos de peticiones por parte de los fanáticos, el cantante Julio Preciado volverá a sus inicios para compartir escenario con la banda con la que saltó a la fama: Banda El Recodo. Luego de ultimar detalles y recuperar su salud, el intérprete y la legendaria agrupación musical, anunciaron su esperada gira que dará inicio el próximo mes de abril. "Para todos nuestros fans y amigos que por años nos han seguido musicalmente hablando, ¡ya tenemos fecha!", reveló Preciado junto al afiche promocional, en su cuenta de Facebook. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Banda El Recodo y Julio Preciado Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy; Angel Delgado/Clasos.com/LatinContent via Getty Images La gira dará inicio en Guadalajara, Jalisco, en México, y continuará por varios estados mexicanos, antes de cruzar la frontera nuevamente. "Acompáñanos a vivir nuestros más grandes éxitos junto a Julio", escribió la banda en Instagram. Este junte ha sido uno de los más esperados dentro del género regional mexicano, ya que, en la voz del cantante, la banda logró plasmar joyas musicales en las listas de popularidad, que continúan en el gusto del público a más de dos décadas desde su lanzamiento. El reencuentro se da luego de que Preciado sobrepasara una difícil situación de salud, por la que estuvo hospitalizado y que forzó el aplazamiento de la gira. Afortunadamente, el cantante ya se recuperó y puede retomar el micrófono para complacer al público. Desde que los fanáticos expresaron su deseo por ver nuevamente a Preciado junto a la 'Madre de todas las bandas', su parte líder y clarinetista Poncho Lizárraga, ha expresado su disponibilidad por complacer a los amantes de su música, asegurando que este reencuentro es todo un "regalo del corazón" para todos sus seguidores.

