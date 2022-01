Julio Preciado se sometió a cirugía estética en el rostro Hace unos días, Julio Preciado decidió hacer unos cambios en su cara y ahora explica la razón de esta importante decisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año pasado, Julio Preciado se sometió a un bypass gástrico para bajar de peso y evitar mayores problemas tras someterse a un trasplante de riñón. Como resultado perdió 40 kilos que le han ocasionado el exceso de piel en todo el cuerpo; incluyendo en rostro. Por ello, el cantante decidió someterse a una cirugía estética en la cara para mejorar su aspecto. "Le hicimos una blefaroplastia superior e inferior; retiramos el exceso de grasa y piel que ya había en ese lugar. Digamos que esa fue con la parte con la que empezamos; muy noble esa parte de la cirugía", explicó su médico Rigoberto Arámbulo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca)."Hicimos un levantamiento del cuello, Julio, debido a la pérdida de peso que ha venido teniendo en los últimos meses, tenía toda la piel, en la parte media, colgada prácticamente y también se encontraba muy adherida. Entonces, requería hacer este levantamiento. El tercio inferior de la cara condiciona mucho cuánta edad aparenta una persona". El médico explicó que el procedimiento "consistió en hacer una incisión por detrás de la oreja" para levantar el músculo; lo cual, le dará una apariencia de diez a 15 años más joven". Julio Preciado Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Julio Preciado explicó que esta operaciones estética lo tiene muy satisfecho; sin embargo, de momento no podrá realizarse un nuevo procedimiento en alguna otra parte del cuerpo. "Se acabó el perro Sharpei. Ya no tengo nada. Ahora sí que me quité 25 años de encima y bien", bromeó en el mismo medio. "Me voy a calmar por lo menos un año", reveló. "Obviamente, va preguntar público qué va a pasar con lo que me está sobrando con el exceso de piel que está sobrando en el cuerpo; pero tampoco debo llevar tan a la carrera mi cuerpo porque tiene que haber un proceso de recuperación".

