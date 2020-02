Julio Preciado regresa a casa tras su transplante de riñón El cantante de música regional mexicana Julio Preciado fue dado de alta del hospital antes de lo previsto y regresa a su casa para seguir allí su recuperación. By Isis Sauceda / LA ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Julio Preciado está recuperándose más rápido de lo previsto de su operación de transplante de riñón, por lo que los médicos le dejaron salir del hospital de Guadalajara, México, por cuyo quirófano pasó hace casi un mes, reveló el cantante. El artista sinaloense podrá irse a casa antes de lo planeado, pero eso no significa que podrá regresar a sus actividades normales. Esta alta le permite volver a su hogar en Mazatlán, Sinaloa, pero allí debe continuar con su recuperación hasta que los médicos indiquen que puede retomar su vida cotidiana. “He evolucionado bastante bien”, aseguró el intérprete a través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram. “Es un éxito de todo el equipo que ha trabajado para Julio Preciado. Muchísimas gracias. Voy a seguir todavía con el protocolo de seguridad para mí, para mi familia, pero ahora en mi casa, ahí en Mazatlán”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al cantante, los doctores tienen previsto que su recuperación total tardará alrededor de dos meses más, cuando podrá empezar a retomar sus actividades normales, más aún se desconoce cuando podrá regresar a los escenarios. “Esto todavía me falta un buen trecho, alrededor de 45 días, un mes más, dos meses más perdón, para que me puedan dar de alta total, pero a como va evolucionando mi transplante, vamos trabajando muy bien, mis niveles están estables en todos los aspectos, creo que eso ha permitido que mis médicos me puedan dar de pre-alta un día antes de lo planeado”, dijo. Luego de meses de incertidumbre acerca del donante, se dio a conocer que sería su hija Yuliana Preciado quien le donaría el riñón para aliviar la insuficiencia renal que padece. La cirugía se llevó a cabo con éxito el pasado enero. Advertisement

