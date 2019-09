Julio Preciado pide que no lo maten con comentarios negativos e información equivocada

Tras escuchar reportes sobre su salud, el cantante Julio Preciado recurrió a sus redes sociales para aclarar que no está al borde de la muerte.

El intérprete aseguró que aunque se encuentra bajo supervisión médica debido a que necesita un transplante de riñón, está estable gracias a los tratamientos que está recibiendo —y aclaró que no por ser un cantante famoso se puede brincar los pasos a seguir para mejorar su salud.

“Checando las redes sociales, la verdad que unos [mensajes] me dan risa, ya me están matando antes de tiempo”, dijo con humor el cantante. “¿[Necesito] un transplante de riñón? Sí. ¿Cuándo? No sé. Pero no me estoy muriendo, aclarando. Con el tratamiento que llevo puedo estar muy bien, me siento bastante bien”.

Preciado pidió a los medios de comunicación informarse antes de reportar una noticia tan seria y suplicó al público que también se informe antes de opinar que él podría utilizar su influencia para saltarse los pasos dentro del protocolo a seguir en México para estar en la lista de espera de órganos donados.

“Le agradezco a la gente que quieren donarme un riñón. Antes de aceptarlo o hacer algo de ese tipo, tengo que hacerlo con mis hermanos. Mis hermanos son los candidatos idóneos para esto. Si no son mis hermanos hay un protocolo que hay que cumplir, que es inscribirse a la lista de espera de un riñón que lleva de un año a año y medio en la lista de espera. No por ser Julio Preciado me van a poner en [el] primer lugar [de la lista], aclarando como mucha gente me está atacando. En México, desafortunadamente, no hay la cultura de la donación, esa es la gran verdad. Quiero aclarar esto para que no se preste a malas interpretaciones”, explicó el intérprete con tranquilidad. “No estoy comprando nada, no estoy ofreciendo nada, ni quiero perjudicar a nadie porque los primeros que están en la lista como prospectos son mis hermanos y cualquiera de mis hermanos están dispuestos a dármelo”.

El cantante confesó que esta situación ha cambiado su manera de vivir y ahora cuida su alimentación y su salud con más rigor.

“Me estoy enseñando a vivir de otra manera”, dijo. “No estoy muriéndome, esa es la realidad, estoy estable gracias a los tratamientos que estoy llevando y tengo todavía riñón para año y medio, dos años, así que no llevo prisa. Esto es con calma”.

El legendario intérprete confesó que las críticas del público sobre su situación no sólo lo han lastimado a él personalmente, sino que su familia también se ha visto afectada —por lo que envió un contundente mensaje a esos cibernautas que utilizan las redes para dar una opinión sin base.

“A la gente que aprovecha este medio para atacar, que primero se informe”, suplicó. “Es más doloroso cuando te juzgan sin tener una razón, una causa. Me están matando de verdad con sus comentarios, la gente negativa, la gente que no tiene nada qué hacer y que opina sin tener el uso de la conciencia”.

Preciado recalcó que su agenda de trabajo continúa como planeada y que sigue cantando tan “espectacular” como el primer día. Este fin de semana se presentará en Tijuana, México.