Julio Preciado sobre la donación de órganos: "Es calidad de vida para todos" El cantante mexicano Julio Preciado exhorta al público a incribirse como donantes de órganos para regalar "calidad de vida" a personas necesitadas, como un día lo fue él. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Julio Preciado tuvo la suerte de encontrar un donante de riñón en tiempo récord para recuperar su salud: su hija Yuliana. Desafortunadamente, no todos los pacientes corren con la misma suerte y existen muchos que esperan meses y, en ocasiones hasta años, para encontrar un donante compatible. Por eso, el cantante ha decidido compartir su experiencia y usar su voz para exhortar al público a ser donantes de órganos durante el Día Mundial del Trasplante. “Soy trasplantado de riñón y los invito a regalar vida a través de la donación de órganos; donen porque es calidad de vida para todos”, expresó el cantante a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Preciado fue sometido a un trasplante de riñón en enero tras sufrir insuficiencia renal. La cirugía se llevó a cabo exitosamente en Guadalajara, México, y tras varias semanas bajo observación médica, el intérprete pudo regresar a su hogar en Sinaloa antes de lo previsto. Actualmente se encuentra en plena recuperación bajo estrictas instrucciones médicas —y prevé ser dado de alta en abril. “Vamos trabajando muy bien, mis niveles están estables en todos los aspectos”, dijo al regresar a casa en febrero. De acuerdo a la Administración de Servicios y Recursos para la Salud, la lista de pacientes que necesidan un trasplante crece lentamente cada año en Estados Unidos, sumándose un paciente cada diez minutos. Actualmente, más de 113,000 personas se encuentran en la lista nacional de espera en este país, muchos de ellos niños. Para más información visite: https://donaciondeorganos.gov/ Advertisement

Close Share options

Close View image Julio Preciado sobre la donación de órganos: "Es calidad de vida para todos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.