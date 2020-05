Julio Preciado insta a otros artistas a apoyar a músicos necesitados El cantante Julio Preciado donó provisiones y alimentos a músicos que se han quedado sin trabajo a causa de la crisis sanitaria y pidió a otros artistas que siguieran su ejemplo. By Isis Sauceda/Los Angeles Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras la manifestación pacífica de músicos en el estado de Sinaloa para solicitar ayudas, el cantante Julio Preciado salió en su defensa e hizo un llamado a los artistas del género regional mexicano para apoyar a los profesionales que los acompañan en sus presentaciones. El intérprete exhortó a donar parte de sus ganancias a los músicos que no están recibiendo un sueldo debido a que no pertenecen a una agrupación famosa. “Aquí cooperando con todos los compañeros músicos que están pasando una situación difícil”, explicó al entregar algunas provisiones al Sindicato de Músicos de Mazatlán, en Sinaloa. “Esos compañeros que están ganando mucho dinero, esas bandas que están trabajando o que trabajaron tanto durante el principio de año, hay que ayudar a todos los compañeros. Yo en lo personal tenía cuatro meses que no trabaja y aún así vine a cooperar con ellos porque creo que sin los músicos no somos nada nosotros los cantantes”. Preciado envió un mensaje directo y contundente a intérpretes como Chuy Lizárraga, Jorge Medina, Carlos Sarabia, Luis Ángel El flaco Franco, Luis Antonio el mimoso López y bandas como Banda El Recodo, Banda MS y La Original Banda El Limón. “Tanto que trabajamos señores, hay que devolverles poquito a los compañeros músicos”, dijo a través de un vídeo en su cuenta de Facebook. “Traigan y cooperen porque las familias de todos los compañeros tienen que comer”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Banda El Recodo fue señalada por su exintegrante, a través de las redes sociales salió a relucir que la agrupación ha realizado diversas donaciones a distintas organizaciones de su estado. No obstante, su líder Alfonso Poncho Lizárraga, prefiere mantener la cooperación de la banda fuera de los reflectores.

