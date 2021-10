Julio Preciado donará piel que le sobró tras bajar 35 kilos En algunos meses, Julio Preciado se someterá a una cirugía para quitarse el exceso de piel que le quedó tras perder 35 kilos; ante ello, ha decidido entregarla a quienes les pueda ser de ayuda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de junio, Julio Preciado se sometió a una cirugía bariátrica, también conocida como bypass gástrico. Esta intervención le ha permitido al cantante perder 35 kilos y, si bien, aún le faltan cuatro para estar en el peso recomendado por los médicos, ya decidió que hará con la piel sobrante en su cuerpo; la donará a una institución donde se trate a personas con quemaduras. "Voy a informarme bien con el cirujano a ver cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo", mencionó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Quiero estar bien empapado de lo que se va a hacer con la piel ¿cómo se injerta? ¿Cómo se ayuda a la gente que sufrió algunas quemaduras y necesita el trasplante de piel? Estoy muy motivado en hacerlo", agregó. "Vamos a esperar el tiempo suficiente, de acuerdo con el cirujano que me va a hacer el corte de piel, de lo que va a sobrar, de lo que le llaman comúnmente el mandil. Vamos a esperarnos cuatro meses más". El intérprete de "Me gusta todo de ti" reveló que se realizará algunos arreglos estéticos, pero solamente con procedimientos quirúrgicos; no quiere usar fillers u otros procedimientos para quitarse los excesos de piel. "El 31 de este mes [de octubre] voy a tener una cita con un doctor. Vamos a hacer algunas cosas, no muchas", advirtió. Julio Preciado Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No lo voy a hacer por vanidad, esto es nada más por imagen para el público. Ven un poquito colgada la papada porque la baja de peso es muchísima", explicó. "Vamos a ver qué me puede arreglar. Voy a hacerme unas mejoras". Julio Preciado aseguró que con este procedimiento "me estoy reinventado" y se confiesa feliz por los cambios positivos que ha tenido a nivel salud. Por ello, ya está planeando su regreso a los escenarios musicales. "Para mí es un logro enorme. Estoy muy bien de mi glucosa, de la hipertensión. De lo que dijo la computadora, de los 54 años que tengo, ahorita estoy en los 47, en bajado 7. Me siento con muchísima energía", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Julio Preciado donará piel que le sobró tras bajar 35 kilos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.