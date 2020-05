Julio Preciado desmiente que tenga coronavirus El cantante mexicano asegura que se encuentra hospitalizado debido a que padece neumonía. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Julio Preciado desmiente categóricamente que haya sido contagiado con la COVID-19, pero admite que sí se encuentra delicado de salud debido a un cuadro de neumonía. Luego de que corriera como pólvora el rumor de que el intérprete sinaloense había sido hospitalizado debido a que padece coronavirus, él recurrió a las redes sociales para aclarar su condición de salud. “Les aviso que solo tengo principio de neumonía. La prueba de [la] COVID-19 salió negativa gracias a Dios”, aseguró. El cantante agregó que ha sido diagnosticado con neumonía en los últimos dos años, por lo que esta recaída no es ajena para él. Sin embargo tomó las precauciones necesarias para asegurarse que sus síntomas no eran de coronavirus, y se internó en el área aislada de un hospital de Guadalajara, Jalisco, en México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Según mi doctor nada más es puro protocolo, por lo cual se me internó por mi principio de neumonía que ya padezco desde hace dos años”, comentó al diario El Universal. “Esto no es nuevo para mí, yo estuve internado en terapia intensiva ocho días hace dos años, pero ahorita por protocolo de la Secretaría de Salud se tiene que hacer así”. El cantante fue criticado tras ofrecer un concierto virtual para el Día de las madres desde su casa en Mazatlán, Sinaloa, junto a sus colegas Claudio Alcaraz, Toño Lizárraga, Polita Ortega, y Rogelio Toledo, entre otros, sin guardar distancia entre ellos o usar cubrebocas. Días después, tuvo que ser internado por síntomas de neumonía. No es la primera vez que Preciado pisó un hospital en el 2020. A principios de este año, se sometió a un transplante de riñón que fue donado por su hija Yuliana. Desde entonces, el cantante ha estado bajo supervisión médica para monitorear su recuperación.

Julio Preciado desmiente que tenga coronavirus

