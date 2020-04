Julio Iglesias sufre terrible pérdida familiar. Envía extraordinario mensaje por redes El célebre cantante sufre un gran dolor y se manifiesta por redes como pocas veces lo ha hecho. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta ha sido una semana durísima para muchos ante el azote del coronavirus. Y los famosos tampoco se han salvado: Daddy Yankee y Milly Quezada sufrieron terribles pérdidas personales que lamentaron por redes. Ahora le ha tocado el turno a Julio Iglesias, quien ha sufrido una gran pérdida familiar. Fuentes en España confirman que Paula Bakker, madre de Miranda Rijnsburger, la mujer del célebre cantante español, ha muerto tras una larga lucha contra una enfermedad no especificada. "En estos tiempos donde la vida se para, como si quisiera decirnos lo frágil que somos. En estos tiempos donde se van seres queridos sin apenas poderles decir “gracias” por tantas cosas, por tantos momentos inolvidables, sin ni siquiera poder decirles “adiós” y sin ni siquiera poder cogerles la mano en la despedida para decirles “gracias, gracias, gracias, gracias” por última vez, me acuerdo cuando hace cincuenta y siete años escribí esta canción", dijo por su parte el artista en un post publicado este martes y que resulta sumamente inusual. "Para todas las familias que han sufrido la pérdida de alguien queridísimo y para todas las familias que están sufriendo esta terrible soledad: mi cariño para siempre", continuó para expresarse por redes como pocas veces lo ha hecho. Cristina Iglesias, una de las hijas mellizas del cantante se apoderó de sus redes para lamentar la partida de su querida abuela: Por su parte su hermana Victoria hizo lo mismo publicado una foto donde aparece con sus hermanos y su querida Oma: Doña Paula nació en el poblado holandés de Leimuiden, a sur de Ámsterdam y tuvo dos hijas: Miranda y Ana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bakker vivía con su hija y la familia en su mansión de Miami desde hace años, pues Rijnsburger había perdido a su padre, Wim, cuando ella tenía 25 años, a causa de un tumor cerebral. Miranda y Julio Iglesias se conocieron el mismo año de la muerte de su padre: 1990. A partir de ahí comenzaron una relación que ha durado ya más de tres décadas. Por el momento -y fiel a su carácter sumamente privado- Miranda no ha hecho declaración alguna sobre la muerte de su progenitora,. Que en paz descanse, doña Paula. Advertisement

