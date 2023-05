Preocupación por la salud de Julio Iglesias, "Ya no recuerda ni sus propias canciones" Fuentes aseguran haber visto al cantante español en silla de ruedas y que el artista no responde las llamadas. Otros niegan rotundamente dicha versión. "Tu silencio provoca muchas conjeturas". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julio Iglesias Credit: Harry Langdon/Getty Images La salud de Julio Iglesias está generando una enorme controversia. Por un lado amigos suyos aseguran haber visto al cantante de 79 años en silla de ruedas y afirmando que no recuerda la letra de sus canciones. Y por otro fuentes cercanas al artista español aseguran que eso no es cierto. La controversia se avivó cuando hace seis días Juan Alberto 'El Muñeco" Mateyko, publicó un mensaje en sus redes pidiendo al intérprete de "Me olvidé de vivir" y "De niña a mujer" que se pronunciara ante los rumores de su mala salud. "Qué anda pasando con vos querido Julio Iglesias, tu silencio provoca muchas conjeturas", exclamó el periodista y presentador en Instagram. "[Hay] mucho silencio", prosiguió. "Quiero que sepas que se te extraña, se te admira; ¿qué anda pasando con vos?". En dicho mensaje se afirmaba que José Luis Rodríguez "El Puma" había visto a Iglesias en silla de ruedas, cosa que fue desmentida posteriormente. En entrevista con el programa de televisión A la tarde (América TV) en Argentina, Mateyko lamentó que "nunca" volvió a "tener un diáologo" con Iglesias y contó que hacia 2021, en la "pospandemia [de COVID-19]" el artista tenía "el tobillo izquierdo vendado". Ahí mismo se afirmó que la parte motriz y cognitiva de Iglesias no estaría funcionando correctamente y que por dicha razón "ya no recuerda ni sus propias canciones". Desde hace un tiempo que la salud del cantante Julio Iglesias ha sido motivo de especulación, especialmente tras el surgimiento de una secuencia de fotos de paparazzi tomadas en el 2020 en Punta Cana, República Dominicana —donde él reside desde hace años— que mostraban al artista aparentemente ayudado por dos jovencitas caminando por la playa: Julio Iglesias Credit: Julio Iglesias SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte el cantante español Ramón Arcusa ha salido a defender a su amigo negando dichas versiones. "Hablo con él a menudo y no es cierto, está lúcido como siempre". De acuerdo al diario El Economista personas del entorno del cantante también niegan problemas de dicha índole. "Eso no es cierto". La última vez que Iglesias se manifestó por redes fue en marzo pasado cuando reveló que había comenzado a escribir sus memorias. "Sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás", ", exclamó "Sin embargo sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida. Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida".

