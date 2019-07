Julio Iglesias se convierte en padre a los 75 años tras perder una demanda de paternidad Un juez en España dicta que Javier Sánchez-Santos es hijo del cantante de 75 años; es fruto de una relación con la bailarina María Edite Santos. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message La familia del cantante Julio Iglesias tiene un nuevo integrante: Javier Sánchez-Santos. El hombre de 43 años levantó una demanda de paternidad en contra del cantante español y acaba de ser declarado como hijo biológico del artista por un juez en España. En su veredicto, José Miguel Bort, titular del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 13 en Valencia, destacó el “evidentísimo parecido físico” entre el Iglesias y Santos. “Es verdad que en principio podría ser fruto del azar”, explicó el magistrado sobre el porqué del fallo. “Sin embargo, sería una excesiva e improbabilísima casualidad que, teniendo el actor (Javier Sánchez) ese gran parecido y habiendo sido concebido precisamente en los días aproximados en que su madre y Julio Iglesias coincidieron actuando en la misma sala de fiestas, su padre biológico fuese, empero, un tercero”. La sentencia pone fin al culebrón que se desató en corte por la demanda de paternidad que pedía que Iglesias reconociera Santos como hijo suyo. Ahí se alegaba que Santos fue fruto de una relación entre el intérprete de “Hey” y la bailarina portuguesa María Edite Santos. Según múltiples fuentes en España ellos se conocieron durante el verano de 1975 en la Costa Brava, es decir, cuando el artista estaba casado con Isabel Presyler, madre de sus hijos Julio Jr., Enrique y Chabeli Iglesias. Image zoom JOSE JORDAN/AFP/Getty Images; Victor Chavez/WireImage En 2018 se dio a conocer que Santos, se había realizado una prueba de ADN y que esta había dado positivo en el parentesco en un 99 por ciento. Sin embargo, el cantante no quiere reconocer la paternidad. Ante ello, el abogado de Santos continuó su querella legal. Durante años Iglesias se negó a realizarse la prueba de ADN para comparar resultados con su hijo, según reporta el diario español El País. Dicha negativa sería una de las causas principales del juez para emitir su fallo. Ante la victoria en corte los abogados de Sánchez manifestaron estar “muy contentos” con el fallo del magistrado y de haber “ganado” la dura batalla legal. Lógicamente la cosa no acabará aquí. Fernando Falomir, abogado de Julio Iglesias, habló con la agencia Europa Press asegurando que contraatacarán y que van a recurrir a la Audiencia Provincial de Valencia para revertir el fallo en contra del artista. Santos ha contado múltiples veces su sufrimiento por haber crecido sin un padre. Según ha dicho, tuvo que sufrir una serie de vejaciones y carencias arriesgando la vida en un barrio peligroso de Valencia. La demanda que su madre interpuso en contra del cantante no hizo sino acentuar el acoso que dice haber sufrido. “No es bonito ser famoso y pobre. La mía, al menos entonces, ha sido una fama incómoda”. Advertisement EDIT POST

