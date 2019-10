5 cosas que no sabes de Julio Iglesias Jr. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Además de ser el clon de su padre, el legendario Julio Iglesias, y seguir sus pasos en el mundo de la música, ahora con el disco timeless, ¿qué esconde el español de 46 años? El cantante lo confiesa todo. 1) CONSEJO DE PAPÁ Aprendí de mi padre [que] hay que ser buena persona, ser honesto y, sobre todo, tratar a todo el mundo bien, como tú quisieras que te trataran. RELACIONADOS: Julio Iglesias Jr., sigue los pasos de su padre 2) PUNTO DÉBIL Soy un poquito maniático, me gusta tener todo perfecto. Y bailar, ¿alguna vez has visto a algún Iglesias bailando? Soy un sinvergüenza, pero bailar me da vergüenza [risas]. Image zoom Larry Marano/FilmMagic 3) AMOR Nunca podría estar con una persona que se crea superior o que no trate bien a los demás, eso es lo peor. RELACIONADOS: Julio Iglesias Jr., se casa Image zoom Europa Press/Europa Press via Getty Images 4) TIEMPO LIBRE [Me] desconecto cortando el césped, lavando mi coche. 5) MIL CARAS Soy carpintero, fontanero, electricista y el que limpia la casa, el que arregla todo. ¡Soy un manitas total! Advertisement

Close Share options

Close View image 5 cosas que no sabes de Julio Iglesias Jr.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.