¡Julio Iglesias Jr. presenta a la sexy modelo cubana que le ha robado el corazón! Ariadna Romero es el nombre de la joven madre y actriz que tiene muy ilusionado al cantante español, ¡aquí te la presentamos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir julio iglesias jr ariadna romero Credit: Getty Images; IG Ariadna Romero Señores, Julio Iglesias Jr. deja la soltería. Después de su sonada ruptura con la modelo brasileña residente en México Vivi Di Domenico, el cantante ha vuelto a encontrar el amor en una sexy modelo cubana y este hoy la ha presentado formalmente en redes. Se trata de Ariadna Romero, una joven mamá que también ha hecho sus pinitos en la actuación y que radica en Italia, según detallan medios españoles. "Sólo nosotros", exclamó con emoji de corazón el artista al publicar una foto blanco y negro de ambos a punto de darse un beso. Romero iba etiquetada en el post y también lo compartió en sus redes diciendo en italiano "Nosotros" , a lo que él románticamente respondió exclamando "Mi niña", con dos corazones. En Instagram la modelo de 36 años comparte fotos al lado de su hijo pequeño y goza de casi un cuarto de millón de seguidores que en italiano, inglés y español la alaban por su deslumbrante belleza. Ariadna Romero Credit: IG/Ariadna Romero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de promover distintos productos por medio de campañas publicitarias, Rodríguez también ha probado suerte como actriz en la cinta Finalmente la felicidad (2011), así como diferentes realities italianos, entre ellos Ballando con le Stelle, Pechino Express y L'isola dei famosi, según informan fuentes en España. Este ha sido un año importante para el hijo de Julio Iglesias quien en marzo pasado nos presentó su nuevo álbum que lleva por nombre Under the covers, y con el que cumplía su deseo de cantar al ritmo del Big Band temas pop como "What's going on", "Careless whisper", "Shape of you", "I'm tomó sexy" y "Wicked game", entre otros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Julio Iglesias Jr. presenta a la sexy modelo cubana que le ha robado el corazón!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.