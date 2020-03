Julio Iglesias Jr.: "Mi padre siempre me dijo que yo era el perfecto heredero de ir cantando [sus] canciones" Julio Iglesias Jr. inicia gira en la que rinde tributo a su padre interpretando lo mejor de su famosos repertorio. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Julio Iglesias Jr. está más feliz que nunca por su nuevo trabajo musical titulado Timeless, que lleva la bendición de su padre, el cantante español Julio Iglesias, ya que son varios de sus éxitos musicales los que interpreta el también modelo. “Soy un hombre que lleva escuchando las canciones de su padre toda su vida. Un día me metí en el estudio y empecé a grabar unos cuantos temas a mi estilo. Mi padre siempre me dijo que yo era el perfecto heredero de ir cantando esas canciones que nunca mueren, que no se vencen, que siempre están en las mentes de la gente. Me encanta poder cantar esas canciones”, dijo Julio Jr. a People en Español. La gira en que presumirá esos temas de antaño está supuesta a iniciarse el próximo 27 de marzo en Miami. Sin embargo, con la actual crisis de salud global debido al coronavirus, el cantante acepta que debe de tomar precauciones y se reunirá con su equipo para hablar sobre el tema. Hasta el momento de la entrevista este jueves, los planes para realizar el primer concierto seguían en pie. Image zoom Julio Jr. sabe perfectamente las consecuencias del contagio de la enfermedad, ya que uno de sus primos en España ha contraído el virus y se encuentra bajo supervisión médica. “Esta es una cosa un poquito complicada. Estoy viendo que es una cosa seria y hay que hacer algo al respecto”, dijo sobre las indicaciones para evitar propagar el virus. “Afecta a todo el mundo. En España estamos a todo [lo que da con el tema]. Mi primo tiene coronavirus, él tiene 30 años”. Mientras espera que su primo se mejore, Julio Jr. se enfoca en asegurar una buena experiencia para sus fanáticos con su tour, que lo llevará por todo Estados Unidos, si la situación lo permite. Image zoom Pero antes, de iniciar la gira y justo a su llegada de Chile, donde cumplió con algunas presentaciones, el intérprete pasó a conocer al nuevo miembro de la familia Iglesias, la pequeña Mary, hija de su hermano Enrique Iglesias. “[Está] preciosa. Muy pequeñita, pero preciosa”, dice orgulloso. “[Enrique] está feliz. Está con sus tres niños, supercontento. Está en la gloria porque obviamente tener un hijo te cambia la vida. A él le ha cambiado la vida de una manera superpositiva y están muy contentos”. ¿Para cuándo una gira de los hermanos Iglesias? “Sí, lo hemos hablado. Hemos hablado de repente de algún día hacer algo juntos, sería maravilloso. A mi me encantaría. Lo hemos comentado, no ha surgido todavía, pero algún día lo haremos”, aseguró. Advertisement

