Julio Iglesias Jr. quiere rendir homenaje musical a su padre Tras dar a conocer su nueva producción musical, Julio Iglesias Jr. no duda en poder interpretar temas icónicos de su padre Julio Iglesias, pero en su personal estilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Julio Iglesias Jr. inició su carrera profesional en el mundo del modelaje, su pasión por la música no se hizo esperar y en 1999, lanzó su primer álbum titulado Bajo mis ojos. El tiempo ha pasado y ahora el cantante quiere honrar a su padre Julio Iglesias con una producción donde interprete algunos de sus temas más icónicos. "Me encantaría cantar otro disco entero con canciones tan bonitas de mi padre [Julio Iglesias] que llevo escuchando toda la vida", mencionó Iglesias Jr. a People en Español. Ahora este famoso lanza una nuevo álbum que lleva por nombre Under the covers, con el que cumple su deseo de cantar al ritmo del Big Band algunos diez de sus temas preferidos entre los que se incluyen "What's going on", "Careless whisper", "Shape of you", "I'm tomó sexy" y "Wicked game", entre otras; además, incluyó un tributo a Stevie Wonder. "Es un sueño hecho realidad en el sentido de que siempre he querido hacer un disco así, que vaya mucho con mi personalidad, con la música que llevo escuchando durante muchos años. Y es maravilloso poder hacer un disco Big Band con un gran productor que es Rudy Pérez", explicó. "Con esas canciones que llevo escuchando toda la vida, que me encantan, que me apasionan; que significan muchísimo para mí y que he tenido la gran suerte de poder grabarlas con este estilo. Canciones que todo el mundo conoce, pero está producido de una manera diferente. Lo bonito de la música es que hay diferentes estilos, diferentes maneras de interpretarla y de producirla. A mí, definitivamente, este estilo me encanta". Julio Iglesias Jr. Credit: Jesús Cordero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien esta propuesta musical está realizada por completo en inglés, el cantante no duda en poder crear un álbum completo en español utilizando el mismo estilo. "Creo que lo bueno de este disco es que puede haber volumen 1, 2, 3 y definitivamente me encantaría hacer canciones originales en este estilo", comentó. "Tengo la gran suerte de haber vivido en Estados Unidos toda mi vida; como soy un chico español, cantar en español, en inglés, en francés, en italiano", agregó. "Este disco surgió de esta manera, no descarto, en ningún momento, hacer un disco de este estilo en español; incluso, estamos ya pensando en las canciones para hacer un disco en español o traducir este mismo disco en español". "Espero que le llegue a la gente al corazón como me llegó a mí", Julio Iglesias Jr. Julio Iglesias Jr. Credit: Jesús Cordero Julio Iglesias Jr. confesó que Under the covers, que ya esta disponible en todas las plataformas de música, es un cambio definitivo en su carrera musical y ya está trabajando en un segundo volumen. "A nivel profesional me deja muchas cosas bonitas, sentimientos de canciones que llevo escuchando toda la vida. Acabo de cumplir 50 años y me llegaron al corazón. Es un estilo de música que quiero hacer desde hoy, hasta que me muera", reveló. "Espero que la gente reaccione como reaccioné yo cuando escuché esa primera producción", continuó. "Espero que le llegue a la gente al corazón como me llegó a mí".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Julio Iglesias Jr. quiere rendir homenaje musical a su padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.