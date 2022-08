Julio Iglesias se ve obligado a hablar de su verdadero estado de salud Alejado del ojo público desde hace tiempo, el legendario cantante español Julio Iglesias ha roto el silencio acerca de su estado de salud tras los rumores que circulan en las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julio Iglesias Julio Iglesias | Credit: Eamonn McCormack/WireImage En los últimos tiempos muchos son los rumores sobre el estado de salud de Julio Iglesias. Algunos han dicho que padece párkinson o alzhéirmer, que está postrado en silla de ruedas, e incluso que está muerto. Por eso, el propio cantante ha tenido que salir a aclarar que no solo está vivo, sino que se encuentra en muy buen estado de salud. "No suelo responder a esas informaciones "MALIGNAS e INCIERTAS" que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo alzhéimer", dijo en un mensaje de Instagram el intérprete de 78 años. "Con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre", aseguró. Por tanto, el cantante de "La vida sigue igual" ha reiterado que hagan caso omiso a lo que de él se comenta, pues habrá julio Iglesias para rato. "No tengo ningún problema y estoy vivo y coleando jajajajajajaja. Y USTEDES LO SABEN. Mientras tanto LES INVITO A BAILAR UN BOLERO", dijo en su comunicado. Julio Iglesias Julio Iglesias | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas palabras llenaron de consuelo y calma a muchos de sus admiradores, quienes les dejaron emotivos mensajes. "Digan lo que digan jamás lograrán apagar esa luz tan maravillosa con la que iluminas la vida de todos los que te amamos!!! 💛💛"; "y los años quaúnun te quedan por vivir"; "Dios te bendiga siempre Julio y te proteja de esas malas lenguas"; "no puedes morir porque eres inmortal querido Julio. Que sigan ladrando. Gracias por tanto", le dijeron.

