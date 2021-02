Close

Julio César Chávez hace importante advertencia a Rafael Amaya sobre su recuperación El reconocido exboxeador reveló la importancia de seguir yendo a las juntas de adictos incluso después de estar dado de alta. "Si recaes no preguntes por qué". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2020 fue un año fundamental para Rafael Amaya. Su reconocimiento de que tenía una adicción y su posterior ingreso en la clínica de desintoxicación de Julio César Chávez fueron la clave para salir de ese oscuro túnel en el que se encontraba inmerso. Meses después de haber sido dado de alta y haberse mostrado muy comprometido con el programa que le sirvió para salir a flote, su amigo y gran apoyo en los momentos más duros le ha recordado a él, y a todos los adictos, que la recuperación continúa. El hecho de estar dado de alta no significa que la lucha haya acabado. Sigue más en pie que nunca y para evitar la tentación, Chávez destaca la necesidad de ir a las juntas casi de forma diaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si se puede todos los días, todos los días. Si uno deja de ir a las juntas le entra a uno la depresión, le entra a uno las ganas de consumir. Cuando él sienta ganas de consumir, rápidamente hablar con sus terapeutas y sicólogos, ir a las juntas y curarse. Es la mejor manera de estar limpio", reconoció el pújil al programa Ventaneando. "Tiene que seguir yendo a pláticas porque si recae que no diga por qué recayó" Las consecuencias de no hacerlo pueden salir muy caras y tirar por la borda todo el trabajo bien hecho durante el ingreso. "Él termino su proceso pero él tiene que seguir yendo a pláticas porque si recae que no diga por qué recayó, no, porque no fue a sus juntas. Uno tiene que estar siempre en contacto con las clínicas para no volver a recaer. Esto es de todos los días, de solo por hoy", insistió con seriedad. Image zoom Credit: Cortesía Hasta el momento, el actor de El señor de los cielos ha estado comprometido con su tratamiento tal y como apunta Chávez, pero la guardia nunca hay que bajarla. Un llamado de atención de amigo y compañero que conoce de primera mano ese infierno.

Julio César Chávez hace importante advertencia a Rafael Amaya sobre su recuperación

