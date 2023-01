Julieta Venegas revela que su ex la dejó por la modelo del video de un tema que le había dedicado Ahora Julieta Venegas puede hablar de lo que en algún momento fue uno de los episodios más oscuros de su vida, cuando su exesposo la dejó por otra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que han pasado varios años y Julieta Venegas ha vuelto a rehacer su vida con el empresario Pablo Braun en Buenos Aires, la cantante puede hablar de lo que en algún momento fue uno de los episodios más oscuros de su vida: cuando su exesposo la dejó por una actriz mientras filmaba un videoclip. Pero lo "gracioso" es que no se trata de cualquier videoclip, sino del de la canción "No me falles", que el cantante chileno Álvaro Henríquez, del grupo musical Los Tres, le dedicó mientras estuvieron casados entre 1998 y 2000. "A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción superbonita, que se llama No me falles, que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me dejó", contó Venegas en entrevista con Yordi Rosado. Julieta Venegas Julieta Venegas | Credit: Santiago Felipe/Getty Images Se trata de la actriz y cantante Patricia López Menadier, quien fue contratada para actuar en el videoclip que cambiaría la vida de Venegas. No obstante, hoy la cantante mexicana reconoce que su matrimonio no iba a llegar a ninguna parte, ya que nunca se decidieron a mudarse juntos. "De locos porque él vivió siempre en Chile, yo siempre en México, o sea, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me encantan las vueltas del destino, en su momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a acabar separando si ninguno decidía irse al país del otro. Eventualmente iba a pasar lo que pasó, pero se me hace muy chistoso que haya sido en el videoclip de la canción que me escribió", sostuvo. A pesar de que en ese momento fue muy duro asumir lo que había sucedido, Venegas mantiene un increíble afecto hacia su exmarido. "Pues sí, ahora me parece chistoso porque yo lo adoro, o sea, yo a Álvaro lo adoro", aseguró.

