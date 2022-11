Julie Bowen, actriz de Modern Family con Sofía Vergara, confiesa que se enamoró de una mujer La actriz Julie Bowen, quien formó con Sofía Vergara parte del elenco de la serie Modern Family, reveló que si bien es heterosexual, en el pasado estuvo enamorada de una mujer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Julie Bowen, quien interpretó al personaje de Claire Melinda Dunphy en la popular serie Modern Family junto a Sofía Vergara, reveló que aunque es heterosexual, en el pasado estuvo enamorada de una mujer. "Soy heterosexual. Siempre he sido heterosexual. Estuve enamorada de una mujer por un tiempo, pero ella no me correspondía", dijo en entrevista en el podcast Quitters de Becca Tilley. Aunque Bowen no reveló el nombre de la mujer, dijo que "le gustaban las mujeres, pero yo no le gustaba de esa manera". Modern Family Credit: Tony Rivetti via Getty Images "Realmente nunca despegó, así que nunca tuve que desafiar mi concepto de mi sexualidad", aseguró. Estas declaraciones llegan en medio de un diálogo sobre las etiquetas a la sexualidad con Tilley, quien hizo pública su relación con la cantante Hayley Kiyoko en mayo. "Espero que la gente no siempre tenga que salir del armario", dijo la actriz de 52 años. "Lo que hagas con tu cuerpo no debería ser lo primero que sepamos sobre las personas, o lo primero que nos importe. Eso es asunto tuyo". Julie Bowen Julie Bowen | Credit: Steve Granitz/WireImage Por su parte, Tilley, de 34 años, dijo que "nunca pensó en una etiqueta" y que el romance con su pareja surgió sin esperarlo. "Hayley y yo nos conocimos y tuvimos esta conexión instantánea. Me enamoré de ella tan rápido que nunca me dije: '¿Qué significa? ¿Cuál es mi etiqueta?'", dijo. "Para mí, simplemente me atraen las personas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No tengo ningún problema con salir del armario", agregó. "Solo espero que algún día la gente no tenga que salir, porque causa mucho estrés y peso añadido. La vida ya es muy difícil, enamorarse debería ser algo natural y hermoso que la gente no debería tener que explicarle a nadie".

