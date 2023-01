El actor Julian Sanders es declarado oficialmente desaparecido tras estar en montañas de California Tras ser visto por última vez cuando se dirigía a hacer senderismo, Julian Sanders ha pasado de manera oficial a ser considerado desaparecido, su búsqueda continúa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas días, Julian Sands fue identificado como uno de los dos excursionistas desaparecidos en las montañas de San Gabriel en California, Estados Unidos. Tras dar un tiempo considerable, las autoridades han declarado, de manera oficial, al actor como desaparecido, según reportaron los medios de comunicación. La búsqueda del intérprete de Alexander Christopher Alex Ronason en la película Charles + Alex se está llevando a cabo, desde el pasado viernes 13 de enero de 2023, cuando fue reportada su desaparición, con el apoyo de un equipo de rescate. "Alrededor de las siete y media de la tarde del viernes 13 de enero se informó la desaparición de un excursionista en el área de Baldy Bowl", informó Nathan Campos, cabo del departamento del sheriff, a la revista People. "Se ha enviado un equipo de búsqueda, pero debido a las condiciones meteorológicas se retiraron el sábado. Habrá helicópteros y drones para continuar con la búsqueda si el tiempo lo permite". También se mencionó como podría haber ocurrido el extravío del famoso de 65 años. "Por lo que tengo entendido, se fue en algún momento de ese día para una caminata y cuando no regresó, su familia lo denunció como desaparecido", reportó por si parte Gloria Huerta, portavoz del departamento policial, a la agencia AP. Julian Sands The BAFTA Los Angeles Tea Party - Arrivals Julian Sands | Credit: Jon Kopaloff/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la oficina del sheriff el trabajo de búsqueda y rescate, para este y otros casos, se ha estado llevando a cabo de manera formal. "Durante las últimas cuatro semanas, los equipos de búsqueda y rescate (SAR) del alguacil del condado de San Bernardino han respondido a 14 misiones en Mt Baldy y sus alrededores", mencionó en un comunicado que dio a conocer en Facebook. Las autoridades han mencionado que en cuento mejores las condiciones climáticas se continuará con las acciones para encontrar a Julian Sands, quien es un amante del senderismo.

