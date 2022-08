La historia de amor de Julián Gil y Valeria Marín Julián Gil y Valeria Marín hicieron público su noviazgo en julio del 2020 al publicar en Instagram fotos de unas vacaciones juntos, donde se veían muy amorosos en una piscina. Dos años después, siguen escribiendo su historia de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julián Gil y Valeria Marín se conocieron mientras cubrían juntos el Super Bowl en el 2020 para un programa de deportes. La pareja ya lleva más de dos años escribiendo su historia de amor y derrochan romanticismo en sus redes sociales. Tras separarse de la actriz Marjorie de Sousa —la madre de su hijo Matías— el actor y presentador argentino de 52 años volvió a encontrar el amor en Marín, una presentadora de televisión mexicana de 32 años. El protagonista de La herencia y presentador del reality show Siéntese quién pueda habló con People en Español sobre su novia y aseguró que podrían considerar una boda secreta. "De planes de boda no hemos hablado, los dos somos medio impulsivos. Quizás algún día nos levantemos al estilo JLo y Affleck, y nos casamos sin que nadie se entere, ella y yo solitos. No nos imaginamos una boda gigante", reveló. ¡Todo sobre la relación de Julián Gil y Valeria Marín! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julián Gil y Valeria Marin Credit: Mezcalent Febrero 2, 2022: El flechazo El 2 de febrero del 2022 saltaron chispas entre Julián Gil y Valeria Marín mientras cubrían juntos el Super Bowl para un programa de deportes. Julio 28: 2020: Su debut juntos en Instagram Su primera foto juntos en las redes sociales la publicó Julián Gil en Instagram el 28 de julio del 2020. Ambos se ven muy enamorados en una piscina y el actor le dedicó estas palabras a su novia: "Gracias mi amor por estos 6 meses de paz y amor incondicional. Le agradezco a la vida por ponerte en mi camino. Te amo" Octubre, 2020: Viaje a Turquía En octubre del 2020, visitaron Istanbul, Turquía. "Maravillada por cada rincón que visitamos. Diferente, con una nueva normalidad pero feliz y bendecida por haber tenido esta oportunidad. En lo personal, nunca había hecho un viaje así. Por tanto tiempo y tan lejos de casa. Por eso no puedo dejar de agradecer cada día, cada comida, cada lugar, cada molécula de esta aventura. Y obvio con el mejor compañero de viaje", escribió Marín en Instagram. Abril, 2021: Declaración de amor En abril del 2021, la presentadora compartió esta foto de un romántico beso con Gil en una piscina con el mensaje: "Te amo mucho, pa' que lo sepas. Amo todas tus versiones". Julio, 2021: Flores en Tokio Cuando Valeria viajó a Tokio a cubrir las olimpiadas en el verano del 2021, su novio le mandó flores a Japón. "Llegar y ver este detalle, sin palabras", escribió ella en Instagram, junto a una foto de su ramo de flores. "Del otro lado del mundo y aquí estás conmigo. Nunca dejas de sorprenderme, gracias Juli por quererme así de bonito, por apoyarme tanto en lo que hago y por simplemente estar. No te puedo explicar lo que significas para mi, no hay palabras". Agosto, 2021: Vacaciones en Crucero En agosto del 2021, los enamorados disfrutaron un crucero juntos. "Mi persona favorita", escribió ella en Instagram. "Contigo todo es mejor". Septiembre, 2021: Viaje a Europa Para celebrar el cumpleaños 31 de Valeria, la pareja viajó a Europa, donde visitaron Disneyland en París y montaron en góndola en Venecia. Octubre, 2021: Retrato con sus mascotas En octubre del 2021, la presentadora publicó en Instagram una foto con su amado y sus mascotas. "¡Ah Perro! Qué familia tan perrona tengo", bromeó ella. Diciembre 2021: Pasan la Navidad en familia En diciembre del 2021, pasaron la Navidad junto a la familia de Valeria Marín. Enero 2022: Le dan la bienvenida al Año Nuevo La pareja celebró la llegada del 2022 en un restaurante de sushi en México junto a la familia de Valeria Marín. "Empezar así… ¡mejor imposible!", escribió ella en Instagram. Febrero, 2022: Celebran su segundo aniversario Para celebrar dos años de noviazgo en febrero del 2022, la presentadora compartió una foto besando a Gil con el mensaje: "2 años tan nuestro. Tú siendo tan tú y yo siendo tan yo… Fluyendo… ¡Definitivamente me encanta el amor y ahora me gusta más contigo! Por lo que tenga que durar, disfrutando el momento, y aprovechando cada instante para un ataque de besos". Abril 2022: Viajan a Puerto Rico La presentadora de TUDNNews de @vix y su novio viajaron a Puerto Rico en abril del 2022. Agosto, 2022: Estreno de Siéntese Quién Pueda Valeria Marín acompañó a Julián Gil al set del programa Siéntese quién pueda que él presenta. "Ver el amor con el qué haces todo lo que te propones hace que me explote el corazón de orgullo. ¡Verte salir de tu zona de confort, arriesgarte y siempre ir para delante, motiva! Eres un ejemplo para todos de trabajo, dedicación y perseverancia", escribió ella en Instagram con fotos de su amado. ¿Hay boda en el horizonte? En agosto del 2022, el conductor del programa ¡Siéntese Quien Pueda! habló con Mezcal TV sobre sus planes futuros a nivel personal. "La boda, la boda... ¡ya estoy casado! No nos hemos casado con papeles, pero estoy de alguna manera en un compromiso con Valeria increíble. Sentimentalmente los dos estamos muy bien y creemos más en estar enamorados y en el amor que en el matrimonio, entonces no es algo que nos dé un dolor de cabeza, ni es algo de lo que estamos pensando", confesó Julián Gil. Julián Gil y Valeria Marin Credit: Mezcalent Gil añadió que está abierto a la posibilidad de tener hijos con su novia. "Más hijos sí, podría ser, claro que sí, no está descartada esa posibilidad", dijo a MezcalTV el actor, quien ya tiene tres hijos de relaciones previas.

