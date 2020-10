¡Las románticas y exóticas vacaciones de Julián Gil y su novia en Turquía! El actor y su pareja Valeria Marín compartieron videos, fotos y momentos de lo más cómplices durante su viaje de enamorados a tierras turcas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre ha sido de sonrisa fácil, pero ahora mucho más. Julián Gil está feliz y enamorado y eso se le nota en cada gesto, mirada y movimiento. Es lo que tiene el amor, arrasa por donde pasa y el actor no puede ni quiere ocultarlo. La culpable es Valeria Marín con quien el artista se ha tomado unos días libres para marcharse de vacaciones al otro lado del océano. Concretamente, Turquía, tierra de pasión y delirio, como diría la novela del escritor español Antonio Gala, donde la parejita lo está pasando en grande. Besos, risas y paseos románticos por las calles de Estambul son tan solo un aperitivo de todo lo que están viviendo y gozando los tortolitos, que generosamente están compartiendo en sus redes. ¡Hasta de sultanes del siglo XVI se han vestido! Un viaje y una experiencia que les está uniendo aún más como pareja. "Queremos cosas diferentes... Pero eso no significa que no podamos hacerlas juntos. Te adoro Valeria", le escribió Julián a su chica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la periodista deportiva tampoco se quedó atrás y entre foto y foto le dedicó unas preciosas palabras al protagonista de Jesús de Nazareth. "Ya sea un café o un 'Turkish Tea' pero contigo siempre, mi cómplice. No podría estar más agradecida de poder recolectar estos momentos. Con sus nuevas normalidades pero feliz de poder vivir esto contigo", expresó enamorada. Un amor que ha devuelto la alegría y la ilusión a Julián y que desprende mucho corazón y sentimiento del bueno. ¡Enhorabuena a ambos y a seguir disfrutando de estos días de relax!

Close Share options

Close View image ¡Las románticas y exóticas vacaciones de Julián Gil y su novia en Turquía!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.