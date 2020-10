Las románticas vacaciones de Julián Gil y su novia en la playa ¡Míralos! Por Mayra Mangal Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next OHPIX/The Grosby Group El actor de telenovelas y empresario y la periodista mexicana derrochan miel en Tulum; la hija de Jennifer López ¡está enorme!; Irina Baeva gozando su vida de 'soltera' en Nueva York y Ozuna bailando con sus hijos ¡Míralos! Empezar galería ¡Sube la temperatura! Image zoom OHPIX/The Grosby Group El actor, padre y empresario Julián Gil y su novia, la periodista mexicana Valeria Marín, derrocharon miel durante sus vacaciones en las playas de Tulúm, en México. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio I love New York Image zoom Splash News/The Grosby Group Al pie del puente de Brooklyn nos encontramos a Irina Baeva luciendo sexy y radiante, justo al poco de declarar que le está siendo 'infiel' a su amado Gabriel Soto. 2 de 10 Applications Ver Todo Muy atareada Image zoom Splash News/The Grosby Group A solo unos días de presentar su primer libro, Dios ayúdame, Emme Muñíz, hija de JenniferLópez y MarcAnthony, fue captada en Nueva York siguiendo a su mamá (no fotografiada) en camino al aeropuerto. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio ¡Candente! Image zoom Backgrid UK/The Grosby Group En Milán, Italia, encontramos a Jessica Alves, antes conocida como Rodrigo Alves (izq.), comiéndose a besos a su novio, el doctor Giacomo Urtis. 4 de 10 Applications Ver Todo Precavida Image zoom x17/The Grosby Group Y la que no deja a un lado la protección contra la COVID-19 es Sofía Vergara, quien debidamente cubierta con su mascarilla salió por Los Ángeles, eso sí ¡radiante, como siempre! 5 de 10 Applications Ver Todo Tropical Otra que anda de paseo por Tulúm es Sistine Stallone, una de las guapas hijas de Sylvester Stallone y quien con esta bonita postal mandó saludes por Instagram ¡guau! 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tiernos Kim Kardashian arrancó la semana con este post de sus hijos Psalm y Chicago (der.) presumiendo los nuevos tenis de la colección Yeezy que diseña su papá Kanye West ¿les gustan? 7 de 10 Applications Ver Todo ¡A bailar! Otro que presumió a sus nenes fue Ozuna, quien colgó este TikTok que está derritiendo las redes con su ternura y ritmo. 8 de 10 Applications Ver Todo Sirenitas También en la playa captamos a Geraldine Bazán (izq.) con sus hijas Alexa Miranda (centro) y Elisa Marie, mostrando con sus manos el sentimiento que las une ¡puro amor! 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pasito duranguense Desde el norte de México, en la ciudad de Victoria de Durango, Mane de la Parra se reportó para mandar saludos acompañado por este felpudo amiguito. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close View image Las románticas vacaciones de Julián Gil y su novia en la playa ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.