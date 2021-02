Close

Julián Gil y su novia derrochan miel en su primer aniversario: ¡mira en qué andan los famosos! Por Leonela Taveras Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Instagram / Valeria marin El actor Julián Gil celebra el primer aniversario de relación con su novia, Valeria Marín; Maluma y Jennifer López ponen el sabor y bailan salsa; Kim y Kourtney Kardashian paralizan las redes con sus sexys trajes de baños. ¡Mira las fotos imperdibles de los famosos! Empezar galería Flechados por Cupido Julián Gil le dedicó un romántico mensaje a su novia, la periodista deportiva Valería Marín, con motivo de celebrar su primer aniversario como pareja. ¡Qué enamorados se ven! 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Sabor latino El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores mostrando sus dotes salseras en un video con Jennifer López, con quien protagoniza la película Marry Me, cuyo estreno se ha pospuesto hasta el 2022. 2 de 9 Applications Ver Todo Amor perruno Luciendo un espectacular y corto vestido rojo, la presentadora de televisión Andrea Legarreta presumió su amor por los animales. Mira qué adorables los perritos que acompañaron a la mexicana en el set del programa Hoy de Televisa. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Uno más uno Evaluna y Camilo, además de celebrar su primer aniversario de casados, están de fiesta. La hija de Ricardo Montaner promociona su nuevo tema, “Uno más uno”, que escribió junto a su amado y JP Saxe. Además, la joven intérprete y Mariangie Bras son las dos finalistas para pertenecer a la lista de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español. Vota aquí por tu favorita. 4 de 9 Applications Ver Todo Elegancia al cuadrado Image zoom Credit: Aileen Abella El presentador de televisión Carlos Aydan junto a la cantante Ana Bárbara, una de las invitadas estrellas en el nuevo espacio televisivo En casa con Telemundo. 5 de 9 Applications Ver Todo Amor a distancia Alejandra, la hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, quien se encuentra en España alejada de su familia, compartió una foto del recuerdo junto a su mamá acompañada de un mensaje en el que le expresó lo mucho que la extraña. Gaytán le respondió: “¡Yo más!”. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bellas y aplaudidas Kim Kardashian y su hermana Kourtney nuevamente encendieron las redes con sus atrevidos trajes de baños con esta sexy imagen. 7 de 9 Applications Ver Todo Un padre orgulloso El guapísimo actor Mauricio Ochmann presumió lo grande y bella que está su hija mayor, Lorenza. ¡Cómo dos gotas de agua! 8 de 9 Applications Ver Todo Todo un estilista Otro papá orgulloso es Gabriel Soto, quien derritió las redes al compartir un video haciéndole una trenza a su hija Miranda. ¡Qué adorable! 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

