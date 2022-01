El mensaje de Julián Gil y otros famosos en apoyo a Michelle Renaud La actriz mexicana reveló este lunes que está enfrentando un proceso legal con el padre de su hijo al mismo tiempo que pidió respeto a la prensa por el bienestar del pequeño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sherlyn Sherlyn; Michelle Renaud; Julián Gil | Credit: Mezcalent; Instagram Michelle Renaud; Mezcalent No había hablado del tema por respeto a la privacidad y el bienestar de su hijo Marcelo, pero Michelle Renaud se vio en la necesidad de hacer público este lunes el proceso legal que enfrenta con el padre de su primogénito después de que una conocida revista en México ventilara entre sus páginas lo sucedido dando una versión que, según Michelle, dista mucho de la realidad. "Su papá no es malo, Marcelo sabe que su papá lo ama con todo el corazón, así se lo decimos aquí, pero cometió errores y esos errores tienen una consecuencia y estamos esperando, estamos en un proceso, como le decimos a Marcelo, de mucho amor y mucha paciencia para que el papá pueda reconocer los errores […]", explicó la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa a través de una grabación en video que compartió desde su cuenta de Instagram. Tras abrir su corazón y contar la difícil situación que está viviendo actualmente, la actriz mexicana no tardó en recibir el apoyo de sus compañeros del medio artístico, entre ellos el de Julián Gil, quien comparte elenco con Michelle en el nuevo melodrama de Televisa La herencia. "Fuerza Mich", comentó el actor en su publicación. Julián Gil Julián Gil | Credit: Mezcalent "Marcelo y tú tienen todo mi cariño y apoyo", escribió por su parte la actriz mexicana Altair Jarabo, quien trabajó con Michelle años atrás en la telenovela de Televisa Pasión y poder. Las palabras de cariño de Sherlyn tampoco se hicieron esperar. "Eres una maravillosa mamá", comentó la actriz mexicana. Sherlyn Sherlyn | Credit: Mezcalent Marlene Favela fue otra de las compañeras de Michelle que tuvo palabras para ella. "Te mando todo mi amor a ti y a Marcelo", escribió la actriz mexicana. Marlene Favela Marlene Favela | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su colega y amiga Florencia de Saracho fue algo más extensa en su mensaje. Florencia de Saracho Florencia de Saracho | Credit: Mezcalent "Te conozco desde hace tanto tiempo, la niña puberta, alegre, llena de sueños y fantasías, pero siempre pensando y preocupándote por los demás y desde que te convertiste en mamá te admiro cada vez más. A pesar de que yo fui mamá antes que tú, siempre te aprendo tantas pero tantas cosas, siempre preocupada por la salud, por los sueños de Marcelo, pensando en alegrarle siempre día a día, partiéndote la madre trabajando para darle un hogar. Tú sí que sabes mi Michello lo que es ser madre y padre al mismo tiempo. Te admiro siempre y sabes que te queremos mucho", fueron las emotivas palabras que le dedicó la actriz mexicana, quien permanece alejada de la televisión.

