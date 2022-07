Julián Gil sobre su hijo Matías: "¿Cómo puede saber que soy su papá?¨ La resignación sobre la situación que vive Julián Gil respecto a su hijo menor Matías parece ser evidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido el conflicto legal que Julián Gil mantuvo por muchos años con Marjorie de Sousa, madre de su hijo menor Matías, justamente, por el cuidado del menor. El tiempo ha pasado y el actor está imposibilitado de ver al niño debido a que perdió la patria potestad y la modelo venezolana no le permite verlo. Pese a todo, el también presentador debe seguir manteniéndolo. El tiempo ha pasado y el intérprete de Próspero Millán Rico en la telenovela La herencia está convencido que el pequeño no sabe quién es su padre. "¿Tú crees que sí sabe?", cuestionó Gil a una reportera. "¿Cómo puede saber que soy su papá? Porque dudo que en su cuarto haya foto de papá". El empresario pidió a los representantes de los medios de comunicación que mejor hablen con la protagonista de la telenovela Al otro lado del muro para despejar ese tipo de dudas porque él no convive con el chiquillo. "Cuando estén con ella entrevistándola pregúntele", advirtió. Julián Gil Julián Gil | Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un tono de resignación y con la voz quebrada, el famoso, quien actualmente está promoviendo el programa de televisión República deportiva, que realiza desde hace ocho años, trató de mostrar que, muy a su pesar, tiene que aceptar la situación que atraviesa con su hijo menor. "Es lo que hay. No hay nada más. Es lo qué hay, es lo que ha tocado", enfatizó. Julian y Matias Gil Credit: Instagram/Julián Gil Julián Gil reveló que ahora está cambiando su manera de ver las cosas y asegura que ahora ha aprendido a cuidar de lo que considera más importante en su vida. "Le doy más valor a las cosas, a la gente, a la familia, a la gente que quiero", confesó. "Uno cambia prioridades".

