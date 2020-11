Close

¿Boda e hijos? Valeria Marín, novia de Julián Gil, habla sobre su futuro con el actor La periodista deportiva también presentó a través de las redes sociales a su 'hijo' que va a cumplir 4 años. Por Moisés González

Valeria Marín, la novia de Julián Gil, llevó a cabo este miércoles a través de su perfil de Instagram una sesión de preguntas y respuestas con sus casi 800 mil seguidores. Como viene siendo habitual desde que se confirmara su noviazgo con el galán de telenovelas, la joven periodista deportiva no tardó en recibir cuestiones relacionadas con su relación de pareja. "¿Para cuándo la boda?", no perdió la oportunidad de preguntarle uno de sus seguidores. Image zoom Valeria Marín y Julián Gil | Credit: Mezcalent; Instagram Valeria Marín La respuesta de Valeria, quien trabaja en el canal TUDN México, tampoco se hizo esperar. "La verdad es que a veces no entiendo por qué se tiene la necesidad de apresurar procesos o momentos de la vida. Lo digo porque esta pregunta y la de tener hijos me la hacen mucho. Es una relación normal, llevamos menos de 1 año juntos, simplemente disfrutamos cada momento. Como cualquier relación. Hasta ahí. Lo demás, el tiempo lo dirá. Es más ni el mañana lo tenemos asegurado", reconoció la periodista, quien por ahora prefiere disfrutar simplemente de la relación sin preocuparse por lo que pueda suceder más adelante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pregunta sobre los hijos llegó de la mano de otro seguidor, quien le preguntó si tenía. Para sorpresa de muchos, la respuesta de Valeria fue un sí rotundo. "Sí, va a cumplir cuatro años", informó la periodista, quien especificó inmediatamente que se estaba refiriendo a su mascota, un bernés de la montaña llamado Robinson Bambino. Image zoom Valeria Martín presenta a su 'hijo' | Credit: Instagram Valeria Marín De hecho, el animal tiene su propio perfil en Instagram, donde hay una foto en la que aparece en compañía de Julián. "Traicionando a mami con Juli", escribió Valeria junto a la instantánea. Respecto a si piensa tener pronto descendencia, su respuesta no pudo ser más clara. "No es algo en lo que piense ahorita. Quizás en un futuro. Si se da bien y si no no pasa nada", dijo la pareja de Julián, quien en anteriores ocasiones ha hecho frente a las críticas por la notable diferencia de edad de 20 años que existe entre ambos.

