¡La edad es solo un número! Valeria Marín defiende su historia de amor con Julián Gil La periodista deportiva respondió a través de las redes sociales a una persona que aseguraba que su noviazgo no tenía futuro debido a la diferencia de edad que existe entre ambos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Julián Gil y su pareja, la periodista deportiva Valeria Marín, no han dejado de derrochar amor a través de las redes sociales desde que hicieran oficial a mediados de año su noviazgo. La manifestación de amor más reciente entre ambos llegaba hace tan solo unos días con una romántica instantánea que publicaba el galán de telenovelas por medio de su perfil de Instagram en la que la bella pareja aparece dándose un apasionado beso. "Tú y yo tenemos besos pendientes. No se te olvide", escribió el villano de exitosos melodramas como Hasta el fin del mundo y La que no podía amar junto a la imagen. Así como muchos han apoyado en las redes sociales su historia de amor, no han faltado tampoco quienes han puesto en duda su futuro como pareja dada la diferencia de edad de dos décadas –ella está a punto de cumplir 30 y él tiene 50– que existe entre ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una diferencia que no parece importar en lo más mínimo a los involucrados pero que ha despertado muchas críticas entre aquellos que les cuesta concebir una relación como la suya. "Él nació en 1970 y tú en 1990. No es mala vibra pero pon en tu mente esto. Cada vez que cumplas años él siempre va a tener 20 años más que tú. No hay futuro, con todo respeto", leía el pasado fin de semana Valeria entre los comentarios de una de sus fotos de Instagram. Lejos de quedarse callada, la periodista no dudó en salir en defensa de su historia de amor con el actor, dejando claro que lo único importante para ella es el presente. Image zoom Instagram Valeria Marín "Ni te bloquearé y tienes toda la libertad de venir y expresar lo que quieras y yo tengo la libertad de contestar, reírme y así. ‘No hay futuro’ tienes toda la razón. Nadie en esta vida tiene garantizado el mañana por eso vivo el presente y Juli 20,30 o 40 años más que yo es mi presente y soy la más feliz", aseguró Valeria, quien también es más joven que la hija mayor de Gil.

