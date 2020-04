¡Guerra de Tik Toks! Julián Gil copia a su colega Sebastián Rulli y este es el resultado El actor y conductor se ha aficionado tanto a esta aplicación que como siga así le va a quitar el puesto de favorito al protagonista de El Dragón. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay alguien a quien le está saliendo rentable esta cuarentena es al creador de Tik Tok. La aplicación se está convirtiendo en el nuevo juego de las celebridades que con sus divertidos videos están entreteniendo y haciendo pasar un buen rato al público. A Julián Gil se le resistió un poquito al principio pero ahora le ha tomado el gustillo y se ha convertido en un auténtico profesional. Casi, casi le roza los talones al favorito del momento, al maestro del Tik Tok, Sebastián Rulli. Hasta ahora el argentino nos ha brindado videos para partirse de la risa, algunos junto a su dama, Angelique Boyer. Tal es su entrega en esto de tiktokear que Julián ha decidido seguirle los pasos y el aprendiz no tiene nada que envidiarle. Y si no, observen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pues mi bro Sebastián Rulli y sus Tik Tok me llevaron al vicio de esta red social. Jajajajajaja, ahora a divertirnos. Me falta mucho para que me queden como a él, pero ahí voy", escribió entusiasmado en sus perfil de Instagram. Este es el segundo que hace y ya va dominando la situación. En él hace de mujer, igual que en el primero donde nos da una probadita de cómo se vería maquillado a lo estrella de Hollywood. "¡La mujer barbuda!", le bromeó Rulli esta vez, un comentario con el que le daba la bienvenida al club del Tik Tok. Esto solo acaba de empezar, así que atentos porque promete grandes momentos y más ahora que hay que quedarse en casa. ¡Estaremos muy atentos! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Guerra de Tik Toks! Julián Gil copia a su colega Sebastián Rulli y este es el resultado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.