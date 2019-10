Julián Gil se molesta con el programa Suelta la sopa en plena entrevista y cuestiona su línea editorial

Tensión fue lo que se vivió durante la entrevista que el periodista de Suelta la sopa (Telemundo), Luis Alfonso Borrego, le hizo a Julián Gil durante el estreno de su nueva obra de teatro en Miami.

Si bien la conversación entre ambos inició en un tono de lo más amigable, las preguntas que le hizo el panelista del programa de Telemundo sobre su conflicto con la actriz venezolana Marjorie de Sousa terminaron por incomodar y molestar al galán de exitosas telenovelas de Televisa, quien no dudó en cuestionar la línea editorial del programa.

A continuación reproducimos parte de la polémica y comentada conversación que mantuvieron Julián y Luis Alfonso para Suelta la sopa (Telemundo):

Luis Alfonso Borrego: ¿Qué tanto esperas ganar en esta obra y qué tanto crees que va a irse para la partida para Matías en esta pensión?

Julián Gil: No sé, eso hay que comentárselo a los abogados. Ya yo tengo algo estipulado, no tiene nada que ver con lo que yo gano en la obra. En la obra yo no estoy produciendo, produce Manuel Mendoza, su compañía.

L: Pero ahí te vas a ganar algo que va a estar muy pendiente la licenciada Pellón.

J: Yo cobro […], pero ya ellos reciben algo de México, esto no tiene nada que ver.

L: Pero también nuestro medio quiere pues que haya sí una reconciliación entre padre y madre en pro de Matías.

J: Pues no parece.

L: ¿No parece qué?

J: No parece que sea lo que estás diciendo, si ustedes quisieran una reconciliación cambiarían totalmente la línea editorial, no me hagas hablar porque…

L: Pero estamos aquí…

J: No, no, si ustedes quisieran eso la línea editorial de ustedes sería totalmente diferente.

L: Pero el apoyo de Suelta la sopa también para los proyectos tuyos yo creo que ha sido importante…

J: Yo te agradezco mucho, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra.

Borrego, que siempre ha defendido a Julián en el interminable conflicto que mantiene desde hace años con la madre de su hijo, se mostró muy sorprendido este martes durante el programa con la reacción que tuvo Julián, quien, según contó el periodista, abandonó la entrevista.

“Yo le tengo mucho aprecio a Julián Gil, de verdad me divertí con su obra, fui a acompañarlo y a apoyarlo y en muchas ocasiones yo aquí he transmitido su punto de vista, he defendido su punto de vista porque lo creo, porque creo que un padre tiene que compartir con su hijo […]. Pero también me descolocó un poco cuando estaba en medio de la entrevista y creía que le estaba haciendo preguntas lógicas y válidas para Julián Gil y a él no le gustó que yo le preguntara de ese tema”, se sinceró.

“Indudablemente fue un tema que él no quería contestar y se fue [de la entrevista] y eso fue algo que me sorprendió porque pues obviamente yo estaba ahí no solamente como Luis Alfonso Borrego sino como Suelta la sopa que lo apoya en muchas ocasiones y lo está apoyando en esto”.