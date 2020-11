Close

Julián Gil se desvive por su otro 'bebé' al que llevó al doctor para una revisión Mientras Marjorie de Sousa presume el debut de su pequeño Matías como cantante, el actor comparte la imagen más enternecedora de su otra 'hija'. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes se hacían eco este jueves de la preciosa voz que tiene Matías, el hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil. La actriz le convertía en su principal acompañante en su nuevo sencillo, una versión muy particular del emblemático villancico 'El burrito sabanero'. Mientras ella presumía de esta colaboración tan especial con su príncipe de la casa, el que fuera su pareja hacía lo propio con su otra bebé, una de cuatro patas que le tiene enamorado, con toda la razón. Se trata de su perrita Fuli, a la que llevó al doctor para hacerle una revisión. El orgulloso papá compartió esta foto de su fiel compañera que hasta tiene su propio perfil en Instagram. "Hoy papi Juli me trajo con mi doctor a ver cómo ando de salud y me dijo que ando muy bien. Que solamente me hace falta un novio", dice el divertido pie de foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fuli y Julián forman un equipo perfecto, entre ellos hay esa complicidad bonita que se desprende de cada imagen en la que posan juntos. Él se desvive por ella y la peque se deja querer. Aunque ahora tiene que repartir su amor entre Fuli y su novia Valeria Marín, Julián tiene un corazón lo suficientemente grande para disfrutar de las dos chicas de su vida. ¡Preciosa familia!

