¡Julián Gil rompe a llorar al hablar de Marjorie y del pequeño Matías!

Julián Gil no pudo más y explotó delante de las cámaras. El actor no pudo contener las lágrimas al hablar públicamente de su actual separación de Marjorie de Sousa y, en especial, al ser preguntado por el pequeño Matías.

Todo ocurrió durante la presentación de una línea de productos en Miami, en la que hizo confesiones como éstas. “Los hombres padecemos, sentimos y también sufrimos. Yo también estoy decepcionado. También estoy triste, también estoy frustrado. Le aposté a la relación con ilusión”, dijo frente a los micrófonos.

Habló de su ya ex en los mejores términos por los buenos momentos vividos. “Voy a defender mi relación con Marjorie como siempre la he defendido. La voy a defender toda la vida porque Marjorie de alguna manera va a estar en mi vida siempre”.

También dejó claro que no quiere que se le juzgue como padre “porque no tengo nada que probar a nadie en la vida de si soy buen padre o no soy buen padre. Eso no está en discusión. Lo que sí voy a pedir, obviamente, es poder tener una relación saludable, bonita (con Matías) y sé que va a ser así porque yo confió mucho en Marjorie”, dijo a los medios allí presentes.

De momento Julián se encuentra en Miami por motivos de trabajo mientras el pequeño está en México con su madre, otro punto que el conductor también ha querido aclarar ante los rumores que se han disparado sobre si tenía impedimentos para ver a su hijo. “Yo salí de México por proyectos y no es que ella no me lo deje ver, sino que yo no he estado en México y eso hay que aclararlo. Me imagino que, si voy a México, sí voy a tener la oportunidad de verlo”, sostuvo.

Ahora comienza una batalla legal que asegura no haber comenzado él y que se produce al no llegar un acuerdo económico. “Estoy confiado que tanto la justicia de México, como ella (Marjorie), entiendan que yo lo único que voy a pedir, no voy a pedir nada que no merezca, voy a pedir que se me den mis derechos, porque el niño lleva mi sangre y, al llevar mi sangre, yo lo voy a defender a muerte, no solamente hoy”, aseguró ante las cámaras emocionado.