Prometida de Julián Gil es ingresada en el hospital: "Siempre juntos, guerrera" El conductor informó que todo estaba bien con Valeria Marín, quien agradeció los mensajes y las múltiples muestras de cariño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado, los seguidores de Julián Gil y su prometida, Valeria Marín, se mostraron preocupados al ver las imágenes que el conductor compartió en sus redes sociales desde el hospital. La también comunicadora aparecía en la cama del centro médico donde había sido ingresada. Su pareja, y enfermero particular, que no se separó de ella ni un momento, contó cómo estaba la paciente y qué había pasado. La presentadora experta en deportes tuvo que ingresar para ser operada. Afortunadamente, todo salió muy bien y al tratarse de una intervención ambulatoria, ya está en casa bajo los cuidados de sus seres queridos. Julián Gil y Valeria Marín Julián Gil y Valeria Marín desde el hospital | Credit: IG/Julián Gil "Siempre juntos guerrera. Todo estará bien", escribió Julián. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también presentador de Siéntese quien pueda empleó su alegría y su sentido del humor para hacer reír a su pareja, con quien protagonizó un divertido video desde el hospital. Más tarde, fue la propia Valeria quien a través de sus historias de Instagram, se mostró desde la cama de su casa, bastante más recuperada. "Como pueden ver ya ando en casita... Fue una operación programada, todo salió ok, ambulatoria, como se pueden dar cuenta, y ya recuperándonos para pronto estar de regreso en el trabajo. Gracias a todos por sus mensajitos, muchos, muchos mensajes, de verdad, muchas gracias por su buena vibra, sus oraciones, todo estuvo perfecto", expresó contenta. La periodista deportiva prefirió preservar el motivo de su operación. Lo que sí compartió feliz fueron los cuidados y el gran amor mostrado por su prometido, siempre al pie del cañón. ¡Pronta recuperación!

