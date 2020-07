El corazón de Julián Gil ya tiene dueña ¡y la presenta oficialmente por redes! "Gracias mi amor por estos 6 meses de paz y amor incondicional": exclamó el actor y empresario al compartir una foto para presentar a su nueva novia. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fue justo a principios de este julio que veíamos a Julián Gil en la cama haciendo confesiones en plan íntimo y pidiendo a sus fans consejo sobre una decisión muy personal. Ahí, el actor nacido nacido en Argentina, de 50 años, tocó el tema de enamorarse nuevamente tras el intenso drama que por años ha vivido dentro y fuera de tribunales con su ex, Marjorie de Sousa por la custodia del hijo de ambos, Matías. En fin que ahora sabemos que el apuesto galán de telenovelas ha vuelto a encontrar el amor y que desde aproximadamente medio año vive un romance con la periodista deportiva Valeria Marín. "Gracias mi amor por estos 6 meses de paz y amor incondicional", exclamó este martes por medio de sus redes el protagonista de exitosas telenovelas como Por amar sin ley y La que no podía amar para compartir oficialmente las nuevas del romance. La foto viene a confirmar el runrún que corría desde hace meses afirmando que esta bella mexicana había conquistado al actor, luego de que fueran vistos comiendo juntos en Ciudad de México. El gesto fue correspondido por la bella mexicana que le ha robado el corazón al también empresario, actor de teatro y restaurantero: Marín colabora con Univision y la cadena de televisión TUDN MEX y TUDN USA. Dice el runrún que la periodista conoció a Gil durante este viaje a Miami, ocurrido en febrero pasado: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según fuentes, Marín estaría a punto de cumplir los 30 años -en septiembre próximo-, estudió periodismo y desde 2019 trabaja para Televisa, en México. ¡Muchas felicidades parejita!

Close Share options

Close View image El corazón de Julián Gil ya tiene dueña ¡y la presenta oficialmente por redes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.