Julián Gil pide matrimonio a su novia Valeria Marín Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Julián Gil Credit: Instagram Valeria Marín El actor de telenovelas y conductor de ¡Siéntese quien pueda! (UniMas) le entregó este jueves el anillo de compromiso a su novia en un lugar de ensueño: las dunas de Qatar. Empezar galería Momento inolvidable Julián Gil Credit: Instagram Valeria Marín Julián Gil aprovechó su estancia en Qatar con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 para pedirle matrimonio a su pareja, la periodista deportiva mexicana Valeria Marín, con quien lleva varios años de relación. El actor de telenovelas y conductor de ¡Siéntese quien pueda! (UniMas) eligió un lugar de ensueño como las dunas de Qatar para entregarle el anillo de compromiso a su novia. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Sorpresa! Julián Gil Credit: Instagram Valeria Marín La cara de sorpresa con la que fue fotografiada la periodista al ver a Julián arrodillado ante ella entregándole el anillo resume a la perfección lo que fue este romántico y emotivo momento. 2 de 7 Ver Todo ¡Qué romántico! Julián Gil Credit: Instagram Valeria Marín "Te amo Valeria", escribió el actor de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como La que no podía amar, Hasta el fin del mundo y La herencia: un legado de amor a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con 4 millones de seguidores. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Tal para cual Julián Gil Credit: Instagram Valeria Marín "Tú, mi mejor sELECCIÓN", compartió por su parte la periodista desde su cuenta de Instagram. 4 de 7 Ver Todo Los cómplices Julián Gil Credit: Instagram Valeria Martín Aunque no aparecen en las imágenes, los 2 hijos mayores de Julián fueron testigos de este romántico momento de la pareja. "Felicidades papi y Val se merecen toda la felicidad del mundo", escribió Nicolle Gil desde sus historias de Instagram. 5 de 7 Ver Todo Amor, amor, amor Julián Gil Credit: Instagram Julián Gil Valeria no tardó en agradecer a los hijos de Julián "por su complicidad y cariño". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Qué viva el amor! Julián Gil Credit: Instagram Julián Gil La pareja presumió a través de las redes sociales el hermoso anillo de compromiso. Ahora solo falta que pongan fecha para la boda. ¡Muchas felicidades! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

