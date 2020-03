Julián Gil revela si será él, quien pagará la boda de su hija Nicolle Tras los rumores sobre los gastos de la boda de la hija de Julián Gil, Nicolle, el actor dio a conocer quién o quiénes serán los encargados de cubrir los pagos generados por el magno evento. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A solo unos días que se lleve a cabo el enlace matrimonial de la hija de Julián Gil, Nicolle, el actor asegura que está completamente involucrado en el proceso para ayudar a la joven. Además, dio a conocer que si él será quien cubrirá todos los gastos del magno evento, tal como se ha rumorado. RELACIONADO: Las vacaciones de Julián Gil en México Image zoom “Ya nos queda bien poquito, estamos en la recta final de los preparativos. Estoy al pie del cañón con ella [Nicolle] en todo lo que es la organización; pero muy contento porque veo a mi hija feliz, ilusionada”, reveló Gil al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Mi misión es verla feliz a ella. La boda se está haciendo en Puerto Rico, los papás [del novio] son de España, están llegando a Puerto Rico; nosotros de alguna manera los estamos recibiendo. Quién pague o no pague eso no es lo más importante”. El histrión reveló que ha intentado escribirle un mensaje a Nicolle para leerlo el día que se case; sin embargo, confiesa que ha sido difícil porque la emoción le embarga y no logra terminar el discurso. “Llevo como cinco sentadas tratando de escribir algo para dárselo a ella ese día y me ganan los sentimientos, me ganan las lágrimas y no he podido todavía. Son muchas cosas que te pasan por la cabeza”, confesó. “Nicolle para mí, igual que todos mis hijos, son la motivación más grande”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a que sí le gustaría que Matías, su vástago menor, estuviera el día de la boda, Julián Gil prefiere no hablar más de ese tema. “Ese tema está completamente cerrado en mi vida. Ya dije todo lo que tenía que decir”, advirtió. “No tengo nada que opinar al respecto”. Advertisement

Close Share options

Close View image Julián Gil revela si será él, quien pagará la boda de su hija Nicolle

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.