¿Por qué Julián Gil ya no quiere ni mencionar los nombres de Marjorie de Sousa y su hijo Matías? Julián Gil sorprendió al dar a conocer que ha dado "carpetazo" a los conflictos legales que mantenía con Marjorie de Sousa por Matías, el hijo de ambos. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras los conflictos legales por los que ha atravesado Julián Gil con Marjorie de Sousa por la custodia y manutención del hijo de ambos, Matías, el actor ha decidido cerrar el tema definitivamente. Su decisión es tan radical, que incluso se niega mencionar públicamente el nombre de la protagonista de la telenovela Al otro lado del muro. “Me encantaría hablar, pero está cerrado el tema”, advirtió Gil al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Ese tema ya lo cerré. No tengo nada que decir; todo lo que tenía que decir lo dije y lo luché. Ahora lo que estoy haciendo es viviendo”. RELACIONADO: ¿La madre de Marjorie de Sousa es culpable de su ruptura con Julián Gil? Image zoom De acuerdo con el histrión, el ya no quiere hablar de la situación; sin embargo, asegura que es la madre de su hijo menor quien insiste en declarar al respecto. “Ese tema lo tengo cerrado, ella [Marjorie de Sousa] es la que habla y dice. Y ella es la que tiene toda la razón”, advirtió. “Ya no hablo más de eso; no tengo porque hablar”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando el protagonista de la película Santiago Apostol fue cuestionado sobre ver en un futuro a Matías y darle una explicación de su ausencia, aseguró que no es su responsabilidad. Incluso, Julián Gil se negó, como en el caso de Marjorie de Sousa, a pronunciar el nombre del pequeño al hablar sobre la posibilidad de estar con él cuando creciera y contrajera nupcias. “Yo no tengo que darle a explicación; la explicación se la tiene que dar otra persona”, enfatizó. “Si me preguntan por Juliancito, mi segundo hijo, claro que sí, lo voy a acompañar [al altar]. El otro tema [Matías, sin querer decir el nombre del menor] está totalmente cerrado en mi vida; ya di carpetazo a eso”. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Por qué Julián Gil ya no quiere ni mencionar los nombres de Marjorie de Sousa y su hijo Matías?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.