Julián Gil pide un deseo: ¡Que Verónica Bastos no regrese a Suelta la sopa! La presentadora mexicana Verónica Bastos escribió un post en Instagram diciéndole a sus seguidores que pidieran un deseo. Julián Gil le contestó: "Que no vuelvas a Suelta la sopa, ya lo pedí". Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora mexicana Verónica Bastos publicó un espiritual post en Instagram, pidiendo a sus seguidores que usaran la magia del número 11:11 para pedir un deseo que se les iba a conceder. "¡Pide un deseo! ¡Se hacen realidad! 11:11," escribió la excolaboradora de Suelta la sopa (Telemundo). Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images 2 Varios famosos amigos de Bastos comentaron, expresando sus deseos. "Que se acabe le coronavirus", expresó la actriz y cantante Maribel Guardia. El deseo del actor Julián Gil llamó la atención. "Que no vuelvas a Suelta la sopa ...ya lo pedí", escribió Gil. Tras la repentina salida de la presentadora venezolana Carolina Sandoval del programa, muchos se han preguntado quién llenará su lugar. Hasta ahora, no se ha anunciado la entrada de ningún nuevo talento al show de farándula. En enero de este año, Bastos dejó el programa tras dos años en el set. Image zoom (Alexander Tamargo/Getty Images) "Nuestra compañera Verónica Bastos nos deja, ella ha decidido tomar diferentes rumbos, otro camino, otro reto más en su vida profesional", dijo el presentador cubano Jorge Bernal en su despedida al aire. "Ha sido una decision muy difícil de tomar", confesó Bastos. "Me costó mucho". Desde que dijo adiós al programa, Bastos ha compartido varias fotos en Instagram donde se le ve relajada, disfrutando de la playa, la piscina y tiempo de calidad con su familia. ¿Estará lista para regresar a la pantalla chica?

