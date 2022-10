Julián Gil revela que llora por la ausencia de su hijo menor Matías Han pasado más de cuatro años que Julián Gil no ha podido tener el menor contacto con Matías Gregorio, el niño que procreó con Marjorie de Sousa. El actor revela el dolor que esto le ocasiona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han pasado más de cinco años del nacimiento de Matías Gregorio, el hijo que tuvieron Marjorie de Sousa y Julián Gil. Sin embargo, el actor tiene poco más de cuatro de no poder ver a su hijo pese a que tiene diversas obligaciones decretadas por las autoridades mexicanas, donde nació el pequeño. La ausencia de su vástago menor ha ocasionado un profundo dolor en la vida del protagonista de la película Jesús de Nazareth, quien confiesa continúa llorando por el pequeño. "No me queda de otra. No hay más recursos. Si estoy más en paz porque entendí que era la manera, pero recursos ya no queda ninguno", reveló Gil a los medios de comunicación. "Me han visto llorando y me han bulleado por llorar. Hay momentos en que lloró, todavía hay momentos en que lloro, que sigo sin entender". De acuerdo con titular de la emisión ¡Siéntese quién pueda!, todavía está desconcertado por la oposición de parte de Marjorie de Sousa para tener el mejor acercamiento con el niño porque las determinaciones legales al respecto han concluido. "Mientras más pasa el tiempo, sigo sin entender porque como he dicho en más de una ocasión, el tema judicial no existe", advirtió. "Antes una de las excusas, porque había muchas excusas, era que si el niño estaba enfermo, la nana; la excusa más contundente, al final, era que el juez tomaba la decisión de dónde, cómo y cuándo podía ver al niño. Al no haber un caso judicial, un juez intermedio, entonces la única decisión y la última palabra la tiene la mamá". Julian Gil Julian Gil | Credit: Jose Devillegas/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todo, Julián Gil ha reiterado que tiene los documentos correspondientes para mostrárselos a su hijo Matías cuando sea mayor. "El mío [mi caso] además de ser diferente, es absurdo y eso tiene un ingrediente muy diferente y especial", enfatizó. Julian y Matias Gil Credit: Instagram/Julián Gil "Hay un diario, sí claro. No solamente escrito, también visual. Andan borrando publicaciones, pero todas esas publicaciones las tenemos guardadas", mencionó. "No porque las borren de Youtube e Instagram ya el nene no las va a ver. Hay un archivo pesadísimo de entrevistas, acciones, imágenes, cosas que se hicieron. Entonces, que borren lo que quieran, no pasa nada".

