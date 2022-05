Desgarrador: ¡Julián Gil cuenta entre lágrimas cómo vivió el alcoholismo de sus papás! El papá de Matías no ha olvidado los difíciles momentos que atravesó al ser testigo de las adicciones de sus progenitores: "Si no fuera por el pu-- alcohol...". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras perder la patria potestad de su hijo Matías, el bebé que tuvo con Marjorie de Sousa, Julián Gil reveló entre lágrimas otra de las tragedias de su vida: el actor y conductor perdió a sus propios padres lentamente, víctimas del alcoholismo. En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Julián Gil rompió el corazón de sus fans al verle llorar al recordar a sus progenitores. Según reveló, sus padres habrían tratado de luchar contra la enfermedad. Además, su mamá era adicta al tabaco: "los últimos años que recuerdo de ella fue estar dormida sentada, con el tanque de oxígeno", se lamentó. Después de que sus padres se separaran, su papá se fue a vivir a Argentina y no mantuvo con él una relación cercana. Cuando él se encontraba ya muy mal de salud, Julián logró llegar a despedirse junto a su hermana y aseguró que sintió entonces que "me estaba esperando". Julian Gil llora Credit: Videograb Canal Yordi Rosado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ver el sufrimiento de sus role models por culpa de las adicciones, eso le inspiró a llevar una vida sana, a hacer ejercicio y a no consumir más alcohol de la cuenta. Guardó para su mamá las palabras más tiernas: "Creo que no conozco a nadie en la vida que le haya dado tanto y tanto amor a sus hijos y haya luchado tanto. De no haber sido por el pu-- alcohol, yo la podría haber tenido en vida", aseveró sin tapujos. "Tanto mami como papi fueron las personas más importantes de mi vida", dijo con la voz entrecortada por la emoción del recuerdo. Recientemente, el actor expresó su opinión acerca de la guerra entre Amber Heard y Johnny Depp.

