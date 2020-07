Julián Gil llama "rata" al periodista Gustavo Adolfo Infante por apoyar a Marjorie de Sousa El actor acusó al periodista de haberse vendido y mostró videos del conductor en el pasado criticando la actitud de la venezolana. ¿Por qué ahora no? Cuestionó. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de hacerse pública la demanda de Marjorie de Sousa a Julián Gil para quitarle la patria potestad de su hijo Matías ha comenzado una guerra mediática con posicionamientos a ambos lados. La posición del periodista Gustavo Adolfo Infante más cercana a la venezolana provocó que el actor explotara contra él en un video en sus redes sociales acusándole de vendido. Las imágenes son del comunicador mexicano no hablando en los mejores términos de Marjorie en el pasado. ¿Por qué ahora parece que sí? Julián dio su versión de este giro radical de Gustavo. "Esta era la opinión de este dizque periodista antes de empezar a recibir dinero a cambio de mentir y cambiar su postura", escribió muy enfadado en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muy enojado, Julián no tuvo problema en juzgarle como pseudoperiodista y considerarle un vendido en toda regla. "Qué pensarán tus hijos de que le vendes el alma al diablo", añadió. Eso no fue todo, el argentino de 50 años anunció que esta publicación solo estaría un día en su perfil ya que no quiere tener "ratas" en sus redes. Ante tales acusaciones, Gustavo empleó las cámaras de su programa De primera mano para defenderse. Aseguró que fue el propio Julián y su equipo quienes se negaron a intervenir en su show, en el que afirma se le dio la misma oportunidad que a Marjorie. "La cosa no es conmigo, el problema lo tienes con Marjorie de Sousa. Ese problema resuélvelo, yo no te lo voy a resolver y atacándome no lo vas a resolver tampoco", le dijo en directo Gustavo, quien además le invitó a dar las declaraciones que considere oportunas en su programa donde tiene las puertas abiertas.

Julián Gil llama "rata" al periodista Gustavo Adolfo Infante por apoyar a Marjorie de Sousa

