Close

Julián Gil hace importante anuncio: ¡la familia crece! El actor compartió profundamente emocionado una de esas noticias que alegran la vida a cualquiera. ¡Muchísimas felicidades Julián! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de la tormenta siempre llega la calma y así ha sido con Julián Gil. Tras una etapa complicada de salud por culpa del coronavirus, el querido actor no solo está recuperado sino que acaba de anunciar una preciosa noticia. A través de sus redes sociales y con unos videos que han enternecido a sus seguidores, el argentino compartió la llegada de un nuevo miembro a la familia. "Nueva integrante en la familia, otra nena", escribía feliz. " Solo tiene 4 días, puro amor. Ahora el gran dilema, ¿qué nombre le ponemos? Acepto sugerencias", confesó travieso. La bebé se convierte así en el nuevo inquilino de su hogar junto a Fuli, la otra perrita del artista que ha sido su fiel compañera desde que llegara a su vida el año pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora Fuli se convertirá en la hermana mayor de la recién llegada que llenará de alegría, travesuras y mucho pipí el hogar del protagonista de Por amar sin ley. Muchísimas felicidades tanto a Julián como a su chica Valeria Marín por esta belleza de bebé. ¡A disfrutarla mucho!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Julián Gil hace importante anuncio: ¡la familia crece!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.