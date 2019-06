Julián Gil tras su ruptura con Marjorie de Sousa: "Siempre la voy a querer porque es la madre de mi hijo"

Lo que comenzó hace años como una intermitente historia de amor entre los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa —relación que produjo en enero a un hijo, Matías Gregorio— llegó a su sorpresivo fin a principios de marzo debido a problemas de comunicación y serios desacuerdos, admitió en exclusiva a PEOPLE EN ESPAÑOL el actor el jueves— un día después de que De Sousa anunciara la ruptura en un comunicado de prensa.

“Siempre hubo ganas y una ilusión increíble de establecer lo que queríamos: una relación y una familia”, dice Gil. “Se lo pueden preguntar a Marjorie. Nunca tuvimos una sola pelea. Lo que existió [fueron] problemas de comunicación que tengo que admitir y de no poder ponernos de acuerdo en ciertos acuerdos tanto ella hacia mí como yo hacia ella”.

Y agrega: “Hay temas que nunca los voy a decir, temas con los que me voy a morir, personales, íntimos de nosotros. En el caso de Marjorie, siempre la he querido, la sigo queriendo y siempre la voy a querer porque es la madre de mi hijo. Toda esta guerra que se ha estado creando ha sido toda una especulación porque yo no he dicho nada. Sí hay ciertas cosas que se han sacado de contexto… Lamentablemente no pasó lo que soñamos”.

Su separación se coló en la temática de una noche en la que el actor y empresario presentó en Estados Unidos su línea de productos Carson Life para el cuidado del cabello, rostro y cuerpo. La alfombra roja del evento fue seguida por un cóctel en un club de yate al lado del río de Miami donde Gil fue acompañado por compañeros del medio. “Con el pecho hinchado te puedo decir que trabajo como una bestia, duermo tres, cuatro horas para meter 52 productos en farmacias en Estados Unidos, esto [representa] mucho sacrificio, mucho trabajo mío y de mucha gente”, afirma Gil de la línea que estará disponibles en tiendas Walmart y Walgreens.

Image zoom People en Español

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Estas declaraciones de un a veces visiblemente afectado Gil llegan un día después de que De Sousa emitiera un comunicado de prensa desde México —donde reside con el pequeño Matías— para anunciar oficialmente que su relación había terminado. En el mismo, De Sousa aseguró que al niño jamás le faltara nada (“sé que así será por que crece y crecerá con un amor abundante e inagotable”), y que actualmente existe un proceso legal entre ella y el padre de su hijo. “Aunque siempre busqué un dialogo personal y amistoso no fué el caso de la persona en cuestión y por eso ahora mi equipo de abogados estará a cargo de todo junto con las leyes de México que es donde nació mi hijo”, escribió la actriz venezolana. “Ellos decidirán cómo se tendrán que derivar los hechos de ahora en adelante”.

El actor argentino confirmó a PEOPLE EN ESPAÑOL que sí hay un proceso legal andante, pero aclara que no fue él el que lo inició si no De Sousa. “El proceso legal lo comienza ella, [la] que me sienta con unos abogados es Marjorie para establecer unos acuerdos económicos, una pensión y unos acuerdos de la relación paterno-filial”, dice. “Yo no salí a demadar, fui a contestar una demanda”.

Éste asegura que espera ver a Matías próximamente. “Se [ha dicho] que no lo he visto, pero no es que no lo he visto porque ella no me lo ha dejado ver”, dice Gil. “No lo he visto desde el 27 de marzo porque he estado trabajando, en gira con Carson Live y no he ido a México. El niño no se puede mover [a Estados Unidos] tampoco porque no tiene pasaporte”.

Y agrega de su relación con su bebé: “La voy a defender porque es mi sangre. Lo más triste es que se me tenga que juzgar por si soy o no soy buen padre. Eso no tiene que ver si estoy o no estoy con Marjorie. Ahora hay un bebé de los dos, yo no tengo que probarle a nadie en mi vida si soy un buen padre o no porque tengo dos hijos que, gracias a Dios, son mi mejor ejemplo”.

Sin duda, Gil sabe que goza del apoyo de sus amigos y familiares, entre ellos su hija Nicolle, de 30 años. “Soy tan afortunada de tenerte como padre. ¡Qué dicha! Te amo papi #elmejor #mimejoramigo”, escribió la también diseñadora de moda hace unos días en su cuenta de Instagram para apoyar a su padre, algo que también hizo el jueves con su presencia en el lanzamiento de la línea de productos de Gil.

A los que quieren hacer leña del árbol caído por su separación de De Sousa, Gil les advierte que no esperen que él le tire lodo a la madre de su hijo. “No tengo nada de que hablar mal de la mamá de mi hijo. Nada. Nada. Lo único que te puedo decir es maravillas porque una mujer que me dio un hijo, lo único que puedo hablar de ella es maravillas”.