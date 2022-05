Hace un tiempo, Julián Gil y Marjorie de Sousa mantuvieron una importante batalla legal por la manutención y custodia de su hijo Matías Gregorio. Como la separación de la pareja y conflictos ocurrió de manera inesperada. Por primera vez, el actor detalla cómo fue la relación sentimental con la madre de su vástago menor. "Son cosas que le voy a contar a mi hijo", advirtió en entrevista con Yordi Rosado (YouTube).

"Tuvimos una [primera] relación", relató. "Decido terminar esa relación, en mayo de 2011. Los motivos, bueno, incompatibilidad. Ella te podrá hacer su historia y tengo la mía. No me sentía afín ni cómodo ella por diferentes temas de personalidad de ella".

Se reencontraron en 2014, gracias a la telenovela Hasta el fin de mundo; en la cual era protagonista junto a De Sousa. "En ese proyecto nos convertimos en grandes amigos. Nunca se habló de lo que había pasado [en la otra relación]. Empezamos en una nueva relación de cero", relató. La amistad fue tal que él le ayudó a conseguir un departamento en el mismo edificio donde yo vivía. "Le consiguieron un departamento debajo del mío", agregó.

"Nos hicimos más amigos, porque éramos hasta vecinos", continuó la narración. "Siguió pasando el tiempo y de alguna manera, mandaba una que otra indirecta para volver. Yo sabía, por lo qué habíamos vivido en el 2011, que solo la quería como amiga".

Tras el conflicto por la imagen con Gabriel Soto, cuando estaba casado con Geraldine Bazán, el también conductor le da su apoyo porque "estaba una crisis increíble"; debido a que dieron a entender "que ella tuvo que ver con esa separación". En un momento, se reúnen en su casa; donde tomó mucho. "Me emborraché, de las pocas veces en mi vida, y me levantó al día siguiente con [Marjorie] en la cama. Al día siguiente, como si nada hubiera pasado. No estoy diciendo que lo hice porque estaba borracho, ni nada, me hago responsable del hecho", mencionó.

Los actores no volvieron a hablar del asunto; incluso, volvieron a coincidir en un proyecto juntos. "Un día estando en la novela me dice 'estoy embarazada'. Yo '¿cómo?'. [Me repitió] 'sí, estoy embarazada'. Me meto en un balde agua fría. Después de eso, me acuerdo que nos sentamos dos, tres veces, para saber cómo íbamos a manejar la situación, qué iba a pasar. Dijimos 'vamos a salir' [tener un romance]", reveló. "Incluso me comprometo con ella, le doy a anillo, primera vez que le doy anillo a alguien. Con toda la ilusión de casarnos, de formar una familia", siguió.

La mayor parte del embarazo, estuvieron separados por compromisos profesionales. La protagonista de la telenovela Un poquito tuyo se compró una casa donde se fueron a vivir como pareja; incluida, la madre de Marjorie, quien "tiene un problema bien grave del alcohol"; lo cual, afectaba al actor porque sus padres eran alcohólicos. "La señora [madre de Marjorie] no me dejaba acercarme al niño, tocarlo", reveló.

"[Estaba] dispuesto a sacar adelante esta relación",

Julián Gil

Habló con la actriz y le explicó que no podía lidiar con la situación de su mamá, por lo que había vivido de en su infancia con sus padres y buscó opciones de solucionar la situación porque "amo a Maty; te quiero mucho a ti" y estaba "dispuesto a sacar adelante esta relación". Así, le propuso diversas opciones para que su mamá estuviera alejada. "Marjorie me dice 'no, mi mamá no se va de esta casa. Tienes dos opciones: o te quedas o te vas. Y si te vas voy a entender que nos abandonaste'", explicó.

"Dije 'no hay problema. Vamos a hacer una cosa me voy a mi casa y seguimos la relaciona hasta que tú la puedas solucionar'. Me fui a mi casa esa noche esa noche. Pasaron cuatro o cinco días y ahí me citan con un abogado y ahí empieza toda la parte mediática", dijo.