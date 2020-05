Julián Gil felicita a las madres de sus hijos con emotivos mensajes El actor de telenovelas dedicó palabras de aprecio y agradecimiento tanto a la madre de su hija Nicolle como a la madre de su hijo Julián. ¿Y Marjorie de Sousa? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado domingo 10 de mayo se celebró en diferentes lugares del mundo el Día de la Madre. Uno de los muchos famosos que acudieron a las redes sociales para felicitar a sus exparejas en esta fecha tan especial fue Julián Gil, quien tiene tres hijos con tres mujeres diferentes. "Nicolle, que hoy en día tiene 33 años, quiero felicitar a su mami, a Brenda, con quien tuve una relación hermosa. Yo era chiquitito, yo tenía 15 años, ella también en aquel entonces tenía 17 pero es una gran madre. Ha criado a Nicolle de una manera espectacular", comenzó expresando Gil en un vídeo que compartió a través de su página de Facebook. El que fuera villano de exitosos melodramas como Hasta el fin del mundo y La que no podía amar también tuvo palabras de aprecio y agradecimiento para la madre de su hijo ‘Juliancito’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero también mandarle muchos cariños a María Hilda, que es la madre de Juliancito. También ha hecho una labor impresionante como madre", aseveró el galán. Gil, que tiene más de tres millones de seguidores solo en Instagram, reconoció que tanto Brenda como María Hilda son mujeres a las que respeta y admira mucho. "Fueron importantes en mi vida y a las dos les mando muchos besos. Ella saben lo mucho que las respeto y las quiero", compartió el intérprete de 49 años. De quien no expresó ni una sola palabra –ni buena ni mala– fue de Marjorie de Sousa, con quien hace cuatro años procreó a su hijo menor, Matías. Image zoom Marjorie de Sousa y Julián Gil El actor, que mantiene desde hace años una fuerte batalla legal con la actriz venezolana por su hijo Matías, prefirió no felicitar a Marjorie aún siendo la mamá de uno de sus tres hijos.

