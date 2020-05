Un admirador gay le dice a Julián Gil que es su crush, ¡tienes que ver su reacción! Durante una serie de videos que compartió en sus redes, Julián Gil pidió a sus fans que le contaran sus secretos mejor guardados. Las respuestas no se hicieron esperar… algunos comentarios dejaron al actor completamente atónito. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Julián Gil es sumamente activo en sus redes sociales. El actor conecta con sus fans a través de divertidos y originales videos que publica en las plataformas de TikTok e Instagram. Durante una serie de videos que compartió en sus redes, el artista pidió a sus fans que le contaran sus secretos mejor guardados. Las respuestas no se hicieron esperar… algunos comentarios dejaron a Julián completamente atónito. “Conocí a alguien con quien tenía relaciones sexuales y resultó ser mi tío","mi mejor amiga tiene una gran colección de [juguetes eróticos] y tiene uno llamado Julián Gil”, "soy estéril, mi esposa nunca lo supo y tenemos dos hijos”, fueron algunos de los mensajes que recibió Gil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miembros de la comunidad gay también le enviaron mensajitos candentes al actor. “Soy gay desde los 12 años. Siempre tuve un crush contigo Julián”, “Tu siempre fuiste mi crush. Le pedí a mis papás tu calendario para navidad ¡y les dije que soy gay”, “secreto de la comunidad gay: eres el crush de casi todos”. Esta fue la reacción del actor: En uno de sus últimos posts en Instagram, Julian reveló que iba rumbo a la oficina de un doctor en Miami para hacerle la prueba del coronavirus. “Les cuento que ayer me sentía un poquito mal. [Estuve] agripado, cansado, [tenía] síntomas de gripe. No tuve fiebre. La noche no dormí nada. Me preocupé. Voy camino a hacerme la prueba, sobretodo para estar tranquilo y prevenir en caso de que [sea] positivo”. Por fortuna, Gil dio negativo a la COVID-19. Image zoom cortesía "Me la acabo de hacer. Es muy sencilla y rápido de hacer. Te sacan un puntito de sangre y en 10 minutos [te dan el resultado]". ¡Enhorabuena!.

