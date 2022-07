Julián Gil estrena un nuevo programa de farándula: ¿qué podremos ver en Siéntese quién pueda? Siéntese quién pueda se estrenará el próximo 22 de agosto de lunes a viernes a las 7PM / 6c por UNIMÁS. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julián Gil Credit: Larry Katty ¡Se abre un nuevo capítulo para Julián Gil! Y es que el actor ha anunciado que se estrenará como conductor de un nuevo reality show en vivo que promete romper con los estereotipos de las programas de entretenimiento tradicionales. ¿Qué podremos esperar los fans del protagonista de La herencia? Siéntese quién pueda, el nuevo programa de TelevisaUnivisión producido por Carlos Mesber, se estrenará el próximo 22 de agosto de lunes a viernes a las 7PM / 6c por UNIMÁS. Pero, ¿cómo nace este proyecto? ¿Qué sorpresa tendremos en este show que lo hace singular en medio de tantos programas de entretenimiento? A estas y otras preguntas respondió Gil, quien está muy entusiasmado por la aventura que significa conducir este espacio. Julián Gil Credit: Larry Katty "Este proyecto es una creación de Carlos Mesber. Hace aproximadamente tres meses me habló del proyecto y me dijo que tenía algo en lo cual él me veía perfecto para poder ser el conductor y llevar el show", contó Gil a People en Español. "Nos sentamos, hablamos, me pareció un show totalmente diferente, vanguardista, creativo, y empezamos a ver las posibilidades de tiempo, disponibilidad y demás". Según el actor argentino, este es el único show de entretenimiento y farándula que promete ser diferente a todo lo hasta ahora conocido. "El hecho de que sea un híbrido entre un show de debate y reality lo hace diferente y lo hace único. Este es el único show donde la gente podrá interactuar con nosotros y van a ser parte del show. La voz cantante en realidad la lleva el público, ya que ellos a través de sus votaciones semanales van a poder sacar o meter a algunos de los panelistas", explicó. Julián Gil Credit: Larry Katty Gil adelantó que este martes comenzarán a develar algunas sorpresas del show como los panelistas estrella. No obstante, hay otras cosas que prefiere mantener reservadas. "Solo te puedo decir que dentro del show van a haber bomberos, pero no te puedo dar más detalles", dijo. A pesar de la larga y productiva carrera que Gil ha tenido en todos estos años, este proyecto lo ve como un gran reto. "Es un reto en lo profesional y en lo personal. Los que conocen mi carrera saben que he llevado a la par mi trabajo como actor y conductor", afirmó. A Gil le queda muchísimo trabajo en lo adelante, un tiempo en que tendrá que moverse de la Ciudad de México a Miami con bastante frecuencia. "De lunes a viernes estaré en Miami haciendo el show en vivo y los fines de semana me regresaré a México, pues allá tengo mi casa, allá vivo, allí tengo a mis perros, a mi novia, los domingos hago el show República deportiva. Así que voy a estar a full de trabajo", contó. Julián Gil Credit: Larry Katty SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siéntese quién pueda, producido por We Love Entertainment, reunirá noticias de celebridades, opiniones diversas y debates entre un panel de periodistas, talentos, expertos en redes sociales y la audiencia. Cada semana un miembro del panel, de acuerdo con el número de votos de la audiencia en las redes sociales, será castigado dejando el estudio y solo podrá volver luego de cumplir una importante misión. De lo contrario, serán suspendidos o eliminados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Julián Gil estrena un nuevo programa de farándula: ¿qué podremos ver en Siéntese quién pueda?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.