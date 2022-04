Julián Gil entabla demanda por varios millones de dólares Se da a conocer que Julián Gil nuevamente atraviesa por problemas legales, pero ahora el actor es quien ha entablado un litigio para defender sus derechos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Julián Gil ha dejado atrás los problemas legales con Marjorie de Sousa, madre de su hijo menor Matías, ahora deberá regresar a la corte, pero esta vez por decisión propia debido a que ha decidió iniciar una acción judicial en contra de Carson Life Inc. y su CEO Sonia Guzmán por incumplimiento de contrato. El proceso lo está llevando a cabo el licenciado Edwin Prado, de Prado Law Offices, en un tribunal del sur de la Florida. Así, en representación del actor, presentó una demanda por cinco millones de dólares contra la compañía de productos naturales y la mencionada ejecutiva por incumplimiento de contrato. "La señora Sonia Guzmán y la compañía Carson Life Inc. fueron debidamente emplazados", mencionó Prado en un comunicado. Según se argumenta, hace ocho años, la empresa y su CEO tuvieron un acercamiento con el protagonista de la película Jesús de Nazareth, a quien requerían como imagen en campañas publicitarias para promover los productos de la empresa; pero no cumplieron con los acuerdos convenidos. "Nuestro representado cumplió a cabalidad como embajador de la marca Carson Life. Hizo muchísimos viajes de promoción por ciudades de Estados Unidos de América y Puerto Rico como portavoz de la línea designada al cuidado personal, pero se incumplió con el contrato establecido", explicó. "Se entregó con profesionalismo a cada directriz y solicitud de promoción de la empresa Carson Life. Toca a la empresa cumplir su responsabilidad. Mi cliente propició que Carson Life se posicionara desde sus inicios como empresa líder en fomentar el bienestar general y la salud corporal con los productos que ofrecen, aportando a su prestigio y credibilidad ante el público de habla hispana". Julián Gil Credit: Julián Gil Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera audiencia en este caso se llevará a cabo el próximo 9 de junio de 2022 en el Tribunal de Miami Dade County, Florida. "Luego de ocho años de relación profesional de Julián Gil con la señora Sonia Guzmán y Carson Life, éstos incumplieron con el contrato de Julián", concluyó. De momento, Julián Gil ha dejado todo en manos de sus abogados y no se ha pronunciado al respecto.

