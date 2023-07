Julián Gil dice adiós El viernes Julián Gil sorprendió al presentarse por última ocasión al programa ¡Siéntese quien pueda!. Ahora, habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Causó sorpresa que, el pasado viernes, fuera el último programa de Julián Gil en ¡Siéntese quien pueda! En aquel momento, el actor no pudo decir nada, pero ahora rompe el silencio y explica que fue lo que sucedió y la razón de su salida de esta emisión que él inició. "Sé que les debía este mensaje, la verdad es que no sabía por dónde empezar y cuándo hacerlo. Estoy en México, ya en casita, ya mucho más tranquilo. Ya procesé mucha información y muchos sentimientos. Se que les debía un mensaje sobre qué pasó y qué va a pasar con ¡Siéntese quién pueda!", confesó Gil en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "El viernes fue mi último, no, mi penúltimo show; porque nunca es el último. La verdad, ese día no estaba preparado para despedirme". El protagonista de la película Jesús de Nazareth explicó lo que significa este programa para él. "¡Siéntese quien pueda! fue un show que, desde el día uno, fue un parto. Para todos fue como un bebé porque lo fuimos hilvanando y cosiendo entre todos, la producción, el equipo técnico, los panelistas, todos son parte de ¡Siéntese quien pueda! Entonces, para mí era muy difícil irme", continuó. Julián Gil Julián Gil en 'Siéntese quien pueda' | Credit: (Photo by Jose Devillegas/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julián Gil aseguró que regresará en algún momento, pero por ahora estará en otra oportunidad profesional. "El motivo es que arranco un nuevo proyecto en México, creo que el lunes o martes ya les podré contar acerca de eso. Todavía no puedo decir nada. Es un proyecto que vengo haciendo casting hace como dos años y pico. Es un proyecto también muy importante para mi carrera y sé que ustedes me van a apoyar muchísimo", reveló. Julián Gil "Me fui por un ratito, no me fui para siempre", advirtió. "Es como un hasta lue

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Julián Gil dice adiós

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.