Julián Gil revela que quiere tener más hijos a sus 50 años Julián Gil no descarta volver a convertirse en padre, ¿bebé a la vista? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julián Gil no descarta la idea de volver a convertirse en padre a sus 50 años. "Sí claro, totalmente", dijo el conductor de ¡Siéntese Quien Pueda! "Yo había descartado esa posibilidad, pero hoy en día si me gustaría ser padre nuevamente", y agregó. "No importa la edad. Una de las cosas que te puede dar energía y vitalidad en la vida es ser padre". Gil, quien es padre de Nicole, Juliancito y Matías, producto de se relación con la también actriz Marjorie de Sousa aseguró que tuvo a sus primer hijo demasiado joven, por lo que cree que ahora haría muchas cosas diferentes. Julián Gil Julián Gil | Credit: Mezcalent "Yo fui padre a los 16 años y de alguna manera me perdí cosas de mi hija porque tenía dos trabajos, salí a estudiar, a la universidad. Casi no tenía tiempo para dedicarle a ella", contó. "Hoy en día, a mis 50 si yo soy padre nuevamente yo sé que mis tiempos yo los voy a administrar diferentes". Según el argentino, "ser padre es una de las bendiciones más grandes que puede tener un hombre". "Yo conozco compañeros amigos, que todavía no han podido ser padres, y todavía se lo lamentan", sostuvo el empresario quien no ha convivido con su hijo menor desde hace años. "Me han visto llorando y me han bulleado por llorar. Hay momentos en que lloró, todavía hay momentos en que lloro, que sigo sin entender". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gil se comprometió recientemente con su actual pareja, la periodista deportiva mexicana Valeria Marín, a quien le regaló el anillo de compromiso en Qatar, durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Julián Gil revela que quiere tener más hijos a sus 50 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.